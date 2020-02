Κοινωνία

Πυρπόλησαν οχήματα του υπουργείου “μέσα” σε μουσείο (εικόνες)

Στο πάρκινγκ του μουσείου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Άγνωστοι πυρπόλησαν τρία οχήματα του υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία ήταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ του Βυζαντινού Μουσείου, στη Θεσσαλονίκη.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 και από τη φωτιά καταστράφηκαν τα εν λόγω οχήματα, ενώ υπέστησαν ζημιές και άλλα ιδιωτικά, που ήταν παρκαρισμένα δίπλα τους.

Παρά το ότι ο φύλακας του χώρου είδε τις φλόγες και ειδοποίησε την Πυροσβεστική, τα οχήματα είχαν καταστραφεί.