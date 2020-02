Αθλητικά

ΑΕΚ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μπάρκας

Χάνει τους αγώνες που υπολείπονται για το τέλος της κανονικής σεζόν της Super League.

Από σκωληκοειδίτιδα προσβλήθηκε ο Βασίλης Μπάρκας, ο οποίος πιθανότατα θα χειρουργηθεί εντός της ημέρας. Ο διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ, μετέβη σήμερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, συνοδεία του γιατρού του συλλόγου, Χάρη Λάλου.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι χάνει τους δύο αγώνες που υπολείπονται για το τέλος της κανονικής σεζόν της Super League (με ΟΦΗ και Πανιώνιο) και η επιστροφή του δρομολογείται στα play off που αρχίζουν στις 7 Μαρτίου.

Όσον αφορά το ματς της Κυριακής εναντίον του ΟΦΗ, ο Μπάρκας γίνεται ο τέταρτος παίκτης της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ που μένει εκτός, αφού απουσιάζουν επίσης οι τιμωρημένοι Σβάρνας, Βράνιες και ο τραυματίας Τσιγκρίνσκι.