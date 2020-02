Παράξενα

Πινακίδα καλεί οδηγούς να... κορνάρουν, για να ταΐσουν σκυλίτσα και τα κουτάβια της! (εικόνες)

Μία πρωτότυπη πινακίδα στο Αγρίνιο προτρέπει τους οδηγούς να σταματήσουν και να ταΐσουν με ό,τι έχουν την μάνα με τα μικρά της.

Μια πρωτότυπη πινακίδα στο Αγρίνιο καλεί τους οδηγούς να σταματήσουν και να δώσουν ό,τι μπορούν σε μια σκυλίτσα με τα κουτάβια της και μάλιστα κορνάροντάς της για να εμφανιστούν!

«SOS. Παρακαλώ αφήστε ότι μπορείτε για τη σκυλίτσα, πατάτε κόρνα και εμφανίζεται. Και μην ξεχνάμε ότι ταΐζοντας μια ψυχή, ταΐζουμε την ίδια μας την ψυχή».

Αυτό είναι το συγκινητικό μήνυμα που αναγράφεται σε μια πινακίδα στο Πετροχώρι Θέρμου (πλησίον του ξενοδοχείου Αλθαία») η οποία είδε πρόσφατα τη δημοσιότητα.

Κάτοικοι του Θέρμου επανέρχονται δημοσιοποιώντας και εικόνες με τα κουταβάκια της και όπως τονίζεται στο agrinionews.gr, λένε: «Έξι κουταβάκια και η μάνα τους. Όσοι περνάμε από εκεί ας κάνουμε το σωστό. Λίγο φαγητό, νεράκι, γαλατάκι. Κρίμα είναι, έχουν ψυχούλα τα σκυλάκια».