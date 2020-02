Αθλητικά

Πιτίνο: πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» για την είσοδο της ομάδας στα πλέι οφ χτύπησε ο Αμερικανός προπονητής των «πρασίνων».

«Απογοητευτική» χαρακτήρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα ο Ρικ Πιτίνο στη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ. «Είχαμε το προβάδισμα με τέσσερις πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οδηγηθήκαμε στο τέλος δίχως να κάνουμε κάποια βασικά πράγματα, όπως το μπλοκ άουτ. Μας στέρησε τη νίκη,» σχολίασε ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού και στάθηκε ακόμη στα ριμπάουντ, τα λάθη και την έλλειψη σκληρότητας.

Αναλυτικά ο Ρικ Πιτίνο δήλωσε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα:

«Είναι μια απογοητευτική ήττα, γιατί είχαμε το προβάδισμα με τέσσερις πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οδηγηθήκαμε στο τέλος δίχως να κάνουμε κάποια βασικά πράγματα, όπως το μπλοκ άουτ. Μας στέρησε τη νίκη. Στο τέλος, κάναμε άσχημα φάουλ, κυρίως γιατί δεν παίρναμε το αμυντικό ριμπάουντ. Επιτρέψαμε στην Μπαρτσελόνα να παίξει πιο δυνατά και να νικήσει».

Σε ερώτηση για το αν είδε κάποια βελτίωση, παρά την ήττα, απάντησε πως «χάσαμε τρία παιχνίδια φέτος γιατί δεν πήραμε τα ριμπάουντ. Παίζουμε καλή άμυνα, αλλά δίνουμε δεύτερες επιθέσεις. Φέτος, είναι περίεργο γιατί δώσαμε για παράδειγμα σήμερα 15 δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, δώσαμε 13 επιθετικά ριμπάουντ. Αυτή η ομάδα δεν έχει δείξει την ίδια φυσική δύναμη, για να αφήσει τον αντίπαλο εκτός του ριμπάουντ. Δεν μας αρέσει να... χτυπάμε τον αντίπαλο. Δεν πάμε στην επαφή. Πέρα από αυτό, δεν μπορείς να κάνεις 15 λάθη σε ένα αγώνα. Σε κάποια παιχνίδια θα χάσεις ελεύθερα σουτ, αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείς να κάνεις όμως 15 λάθη. Αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε αυτού του επιπέδου τις ομάδες, πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με σκληράδα, να γίνουμε σαν τα σκυλιά. Να είμαστε πιο σκληροί.

Κοιτάζω το πρόγραμμα, πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον τέσσερις αγώνες για να μπούμε στα playoffs. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι, που αν δεν περιορίσουμε τα λάθη και δεν πάρουμε τα ριμπάουντ, θα κερδίσουμε. Σήμερα χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχουν μείνει τρία εντός έδρας παιχνίδια και έξι εκτός. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αν δεν περιορίσουμε τα λάθη και δεν κερδίσουμε τα ριμπάουντ, δεν πρόκειται να κερδίσουμε".

Για το τι λείπει από τον Παναθηναϊκό προκειμένου να πλησιάσει τις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague: "Η ομάδα είναι φινετσάτη, έτσι φτιάχτηκε. Όταν χτίζεις μια τέτοια ομάδα, πρέπει να σουτάρεις καλά, να πασάρεις καλά και να μην κάνεις λάθη. Όταν όμως το παιχνίδι πάει στο τέλος, εκεί ξεχωρίζει η σκληράδα. Αυτή είναι μια ομάδα που δεν χτυπάει τον αντίπαλο. Αν δεν είσαι τέτοιος, πρέπει τουλάχιστον να μην κάνεις λάθη και να κερδίζεις τα ριμπάουντ. Στο τέλος των αγώνων όμως, η σκληράδα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Αυτό που υπερίσχυσε στο φινάλε, ήταν το ταλέντο της Μπαρτσελόνα. Οι παίκτες γίνονται καλύτεροι, όπως ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Ίαν Βουγιούκας. Αν όμως δεν είσαι αρκετά σκληρός για να σταματήσεις τις περιστροφές και τα επιθετικά ριμπάουντ, είναι μαχαίρι στην καρδιά. Δεν μπορείς να κερδίσεις, αν δεν έχεις μέσα σου την σκληράδα που απαιτείται. Πρέπει να έχεις... σκυλίσια σκληράδα μέσα σου".

Και συνέχισε: «Όταν κοιτάζεις τα πράγματα, φαίνονται πολύ απλά. Πήραμε μόλις δύο άσχημα τρίποντα στο παιχνίδι, αλλά τελειώσαμε μόλις με 6/28 στον αγώνα. Αν κρατήσουμε τα λάθη μας κάτω από 10 και κερδίζουμε τα μισά ριμπάουντ κάθε αγώνα, μπορούμε να κερδίζουμε. Ακόμη κι όταν σουτάρουμε έτσι. Απέναντι σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, όταν παίζεις πέντε εναντίον πέντε, μπορείς να τις κοντράρεις. Όταν όμως ανοίγει το ροτέισον και πας σε δέκα εναντίον δέκα, δεν είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Υπερισχύουν σε βάθος, σε ταλέντο, σε ύψος, σε ποιότητα. Εκεί είναι δύσκολο να τις νικήσεις».

Τέλος, ρωτήθηκε για τον Μπεν Μπεντίλ και είπε: «Μου αρέσει ο Μπεν, είναι ίσως ο μοναδικός που του αρέσει η σκληράδα, σπρώχνει, δεν φοβάται. Προφανώς ο ΝτεΣον Τόμας είναι εξαιρετικός στην επίθεση, τον σημαδεύουμε στην επίθεση».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Σβέτισλαβ Πέσιτς, δήλωσε: «Όπως όλοι είδαν, το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος είχε αρκετό transition, μεγάλη ένταση. Ήξερα ότι όπως και να είχε, θα βρίσκαμε τα σουτ που θέλαμε από μακριά. Δεν το κάναμε στα πρώτα είκοσι λεπτά, ελέγξαμε όμως τον ρυθμό και το επιθετικό ριμπάουντ μάς έδωσε ελπίδες για νέα καλύτερα σουτ. Βάλαμε μαζεμένους πόντους και αυτό νομίζω πως ήταν το κλειδί για να κερδίσουμε τον αγώνα. Πάντα είμαι χαρούμενος όταν κερδίζουμε, ειδικά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, με εννέα αγώνες να μένουν, όλα μετράνε πλέον. Σημασία δεν έχει μόνο ότι κερδίσαμε, αλλά και πώς τα καταφέραμε. Περιμένω πολλά παιχνίδια σαν το αποψινό, είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από κάθε ένα που δίνουμε».