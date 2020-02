Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Βασικό ρόλο στις εξελίξεις των ημερών αναμένεται να παίξει για τους περισσότερους το τετράγωνο Αφροδίτης/Πλούτωνα από τα ζώδια του Κριού και του Αιγόκερω αντίστοιχα.

ΚΡΙΟΣ: Είσαι έτοιμος και αποφασισμένος να αποκαλύψεις όσους χρησιμοποιούν υπόγειες τακτικές προκειμένου να σταθούν εμπόδιο στην εξέλιξη σου. Επειδή τίποτα δεν είναι δεδομένο και κάποια πράγματα που δείχνουν ύποπτα, μπορεί να είναι απλώς λανθασμένες ερμηνείες που εσύ έχεις δώσει στα πράγματα, καλό θα είναι να αποφύγεις τις μεγαλοστομίες και τις υπερβολές για να μη βρεθείς εκτεθειμένος. Από την άλλη σαν “μάννα εξ’ ουρανού” φαίνεται ότι σου έρχεται η οικονομική υποστήριξη που επιζητούσες για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θέλεις να κάνεις!

ΤΑΥΡΟΣ: Πολύ καλό για τα ερωτικά σου και όχι μόνο είναι αυτό το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο. Νέες γνωριμίες έρχονται να σε απογειώσουν και να ανανεώσουν την πίστη σου ότι μια καινούργια εμπειρία, αυτό το διαφορετικό στο οποίο ελπίζεις, δεν είναι απλά ένας διακαής πόθος, αλλά μια εφικτή πραγματικότητα. Αν είσαι σε σχέση, εκμεταλλεύσου αυτές τις μέρες για να κάνεις με το ταίρι σου πράγματα που μπορούν να ανανεώσουν τη σχέση σου, όπως το να οργανώσεις ή να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι, χωρίς να ξεχνάς τους περιορισμούς που θέτει ο ανάδρομος Ερμής.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η πίστη στον εαυτό σου είναι το κλειδί για να πραγματοποιήσεις αυτή τη μετάλλαξη που επιθυμείς μέσα σου. Και επειδή δε μιλάμε για κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη ενδεχομένως ήδη να νιώθεις ότι έχεις κάνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μη φοβηθείς το βάρος που μπορεί να συνειδητοποιείς ότι έχει αυτή η διαδικασία. Διαχώρισε τις ευθύνες που σου αναλογούν, από αυτές που αναλογούν στους άλλους. Και να θυμάσαι.. η ελευθερία βρίσκεται εκεί που σταματάει ο φόβος να αναλάβεις τις ευθύνες σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σούπερ ερωτικό και δημιουργικό προβλέπει η αστρολόγος σου να είναι το Παρασκευο - Σαββατοκύριακο που ακολουθεί για εσένα αγαπημένο Καρκινάκι. Το πάθος φουντώνει επικίνδυνα και αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι να μην πεις λόγια τα οποία θα κάνουν τον άλλον να νιώσει μειονεκτικά και τα οποία μπορούν να χαλάσουν το τόσο καλό κλίμα. Αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου θα προκύψουν ευκαιρίες να αποκατασταθείς και να βρεις με ποιον θα αποδράσεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Για το Πάσχα δεν ξέρω ακόμα, αλλά σημασία έχει το παρόν.

ΛΕΩΝ: Οι μέρες που ακολουθούν είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις τα πράγματα, να οργανωθείς και να φτιάξεις τα νέα αγαπημένα σου κουτάκια. Τη βάση σου δηλαδή για να μπορέσεις να διαμορφώσεις την καθημερινότητα σου με τρόπο που να είναι λειτουργική και να μπορείς να ανταποκριθείς. Το σίγουρο είναι ότι θέλεις να κάνεις μια νέα αρχή και σε αυτή σου την προσπάθεια έχεις συμπαραστάτες τους δικούς σου ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τις παραξενιές που βγάζεις κάθε φορά που βρίσκεσαι σ’ αυτή τη φάση.

ΖΥΓΟΣ: Έχεις την ανάγκη να κάνεις μία επίδειξη δυνάμεων προκειμένου να αποδείξεις και στους άλλους, αλλά κυρίως στον εαυτό σου ότι εσύ είσαι αυτός που ελέγχει τα πράγματα σε μία σχέση ή σε μία συνεργασία. Μπορεί να προκύψει μία παρεξήγηση για κάτι που εσύ θεωρείς ότι είναι κεκτημένο δικαίωμα σου, μόνο που αντί να διαπραγματευτείς θα επιλέξεις απευθείας τη σύγκρουση, γιατί πιστεύεις ότι είναι προσβλητικό ακόμα και το να μπεις στη διαδικασία να εξηγήσεις τα δεδομένα ή τα συμφωνημένα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι πλανητικές θέσεις αυτό το Παρασκευο -Σαββατοκύριακο μιλούν για νέες γνωριμίες που έρχονται να σε διδάξουν κάτι και να σου ανοίξουν νέες προοπτικές στις επιχειρηματικές σου υποθέσεις, αλλά και τη ζωή σου γενικότερα. Μια ερωτική ιστορία που μπορεί να ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, αλλά φαίνονταν ότι είχε μπει στο ντουλάπι επανέρχεται για να δεις κατά πόσο μπορεί να έχει νόημα να της δώσεις μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη φορά. Τέλος, αν σε απασχολεί το ενδεχόμενο να αποκτήσεις κάποιον απόγονο, μάλλον είναι η στιγμή να το δεις σοβαρά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι μέρες που ακολουθούν μπορεί να αποδειχτούν υψηλής σημασίας αν στα πλάνα σου είναι η απόκτηση ενός σπιτιού ή το να βρεις μια νέα πηγή που θα σου αποδίδει ένα νέο σταθερό εισόδημα. Αυτό μπορεί βέβαια να έρθει και με την μορφή επιπλέον ευθυνών στη δουλειά σου, για τις οποίες όμως θα πρέπει να ανταμειφθείς με κάποια αύξηση. Επίσης και η πώληση ή ενοικίαση ενός ακινήτου ή το ενδεχόμενο να ανακαινίσεις και να αξιοποιήσεις κάποιο οίκημα είναι στα πιθανά σενάρια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είσαι έτοιμος να βρεθείς στο επίκεντρο της προσοχής το τριήμερο που ακολουθεί; Αν δεν είσαι σκάψε κανένα λαγούμι και χώσου μέσα, γιατί δύσκολα θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Εάν όμως είσαι θα το κάνεις απλά και ταχυδακτυλουργικά. Είναι τέτοια η πίστη στον εαυτό σου που μπορείς μιλήσεις με θάρρος και να υποστηρίξεις όσα θεωρείς σωστά για σένα, χωρίς να χαριστείς σε κανέναν που μπορεί να θέλει να σε πείσει ότι τα πράγματα είναι αποκλειστικά όπως τα βλέπει εκείνος. Έχεις άποψη, έχεις την αλήθεια σου και έχεις και μια ευκαιρία να μιλήσεις σαν να μιλάει ένας βράχος και χωρίς να ανοίξει ρουθούνι

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Προσοχή χρειάζεται το τριήμερο που ακολουθεί, γιατί μπορεί να νιώθεις παντοδύναμος και έτοιμος να συγκρουστείς με όποιον αντιτίθεται στα συμφέροντα σου. Όποιο κι αν είναι το σενάριο, είτε δηλαδή μιλάμε για άνθρωπο που η σχέση σας έχει καθαρά οικονομικό χαρακτήρα, είτε μιλάμε για κάποιον πρώην αγαπημένο, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και μετρημένος, γιατί οι συνέπειες για την υλική ή τη συναισθηματική σου σταθερότητα μόνο ασήμαντες δε θα είναι.

ΙΧΘΥΕΣ: Αυτό το Παρασκευο- Σαββατοκύριακο θα έχεις την ευκαιρία να αναθεωρήσεις ή ακόμα και να πιστέψεις περισσότερο στους στόχους που έχεις θέσει και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δεις τη θέληση σου να δυναμώνει. Γενικότερα το τριήμερο η κοινωνική σου ζωή θα είναι ευχάριστη, αλλά και έντονη. Θα έχεις την τύχη να βρεθείς με ανθρώπους που σας ενώνουν κοινές πεποιθήσεις και θα σε βοηθήσουν να νιώσεις την ασφάλεια και την αποδοχή μέσα από την ταύτιση απόψεων και ιδεών.

