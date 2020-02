Αθλητικά

Κλήρωση Europa Leaue: ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στους “16”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση, στην Νιόν της Ελβετίας. Ποιά ειναι τα ζευγάρια.

Ακόμη μία αγγλική ομάδα θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού, στη φάση των «16» του Europa League.

Μετά την Τότεναμ (στους ομίλους του Champions League) και την Άρσεναλ (στους «32»), οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά τη Γουλβς και θα βρουν απέναντί τους τον μέχρι πριν ένα μήνα παίκτη τους, Ντανιέλ Ποντένσε.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 12/3, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 Μαρτίου, στο «Μολινό».

Όλα τα ζευγάρια στους "16"

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Κοπεγχάγη (Δανία)

Ολύμπιακός (Ελλάδα) - Γουλβς (Αγγλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Βόλφσμπουργκ (Γερμανία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Ίντερ (Ιταλία) - Χετάφε (Ισπανία)

Σεβίλη (Ισπανία) - Ρόμα (Ιταλία)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) ή Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)* [Ο αγώνας γίνεται απόψε] - Βασιλεία (Ελβετία)

Λίντσερ (Αυστρία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)