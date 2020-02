Αθλητικά

“Βήμα” τριάδας για το Περιστέρι

“Καθάρισε” τον Προμηθέα, καλύπτοντας και την διαφορά της ήττας στον πρώτο γύρο…

Πολύ σημαντική νίκη, η οποία το ανέβασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην ΕΚΟ Basket League, πήρε το Περιστέρι κερδίζοντας με 78-64 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής τον Προμηθέα Πατρών!

Επικράτηση που συνδυάστηκε και με κάλυψη της ήττας στον πρώτο γύρο με 64-60, εξ ου και οι ηττημένοι «υποχώρησαν» στην τέταρτη θέση, μετά το ματς, έχοντας αμφότεροι βέβαια από 31 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 33-31, 62-48, 78-64.