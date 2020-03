Αθλητικά

Συνελήφθη Έλληνας ποδοσφαιριστής

Ποδοσφαιριστής επιτέθηκε σε διαιτητή και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Του πέρασαν χειροπέδες.

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Χαλκηδόνας συνέλαβαν την Κυριακή ποδοσφαιριστή του Εθνικού Μετεώρων για επίθεση σε διαιτητή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, την Κυριακή μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ερασιτεχνικής κατηγορίας μεταξύ του Φίλιππου Ελεούσας και του Εθνικού Μετεώρων, 21χρονος ποδοσφαιριστής επιτέθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Ο 21χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα

Επίσης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 46χρονος φίλαθλος, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και εξύβρισε τον διαιτητή.