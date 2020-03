Πολιτική

Μεταναστευτικό: Στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ της Αυστρίας - Δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της η Ελλάδα

«Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν πρέπει να αφεθούν μόνες τους», διαμηνύει ο Πρόεδρος της Αυστρίας, λίγο πριν από την άφιξη του ΥΠΕΞ του στην Αθήνα.

Με τον ομοσπονδιακό Yπουργό ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων της Αυστρίας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Alexander Schallenberg) θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Θα συζητηθούν επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14:15 στο υπουργείο Εξωτερικών και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Tύπο γύρω στις 14:45.

«Η Ελλάδα παρέχει μία σημαντική συμβολή στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκ τούτου η επίσκεψη μου είναι και ένα μήνυμα υποστήριξης», τόνισε σε σημερινές δηλώσεις του στην Βιέννη ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Όπως σημείωσε ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότη Μηταράκη, δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί μία κατάσταση όπως κατά τη διάρκεια της «προσφυγικής κρίσης το 2015-2016».

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, «δεν είναι δυνατόν, με την προσποίηση λανθασμένων γεγονότων, να στέλνονται από την Τουρκία μετανάστες σε βάρκες και λεωφορεία στην κατεύθυνση των ελληνικών εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ενόψει του ανοίγματος των τουρκικών συνόρων στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσφυγες, δεν επιτρέπεται να αφεθούν μόνες τους η Ελλάδα και η Βουλγαρία, τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν κατά την σημερινή κοινή συνέντευξη Τύπου στην Βιέννη με τον πρόεδρο της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς.

Όπως επισήμανε ο Αυστριακός πρόεδρος, στον ίδιο «δεν είναι προφανές» το τί θέλει να πετύχει με την «απειλή» της η τουρκική κυβέρνηση.

Σε χθεσινοβραδινές δηλώσεις του στη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς είχε επαναλάβει την πρόθεση της Αυστρίας να υποστηρίξει οικονομικά και με επιπλέον αστυνομικούς, τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης με τους πρόσφυγες.

Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι, ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ, κατά την συνάντηση του με τον Ούγγρο ομόλογό του Σάντερ Πίντερ στο Νίκελσντορφ, στα αυστρο-ουγγρικά σύνορα, τόνισε ότι η Αυστρία επιθυμεί να στηρίξει «με προσωπικό, με υλικό και με χρήματα» την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες τις οποίες αφορούν οι νέες εξελίξεις στο προσφυγικό.