Πολιτική

Αυστρία: Στήριξη της Ελλάδας με προσωπικό, υλικό και χρήματα

Κοινό μέτωπο Αυστρίας – Ουγγαρίας μετά το άνοιγμα των συνόρων από την Τουρκία. Το μήνυμα στον Ερντογάν, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Αυστρία επιθυμεί να στηρίξει «με προσωπικό, με υλικό και με χρήματα» την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες τις οποίες αφορούν οι νέες εξελίξεις στο προσφυγικό, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Καρλ Νέχαμερ, κατά την συνάντηση του το μεσημέρι με τον Ούγγρο ομόλογό του Σάντερ Πίντερ στο Νίκελσντορφ στα αυστρο-ουγγρικά σύνορα.

Ταυτόχρονα ανέφερε τρία "δίκτυα ασφαλείας" που συμβάλλουν, όπως είπε, στην ευρωπαϊκή προστασία των συνόρων: κατά πρώτον η προστασία των εξωτερικών συνόρων για παράδειγμα στην Ελλάδα, κατά δεύτερον οι χώρες κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών και κατά τρίτον η αυστριακή προστασία των συνόρων.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι αυστριακές αρχές έχουν έναν καλύτερο εξοπλισμό και μία βελτιωμένη τακτική δράσης σε σχέση με την "μεταναστευτική κρίση" του 2015, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν θέλει να ανακοινώσει μέσω των ΜΜΕ συγκεκριμένους σχεδιασμούς, για να μην υπάρξει εκμετάλλευσή τους από «μετανάστες πρόθυμους για βίαιες ενέργειες».

Σε σχέση με τη δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα αφήσει τώρα Σύρους πρόσφυγες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να τηρήσει το Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό, διαμήνυσε με σαφήνεια πως «η ΕΕ, η Αυστρία και η Ουγγαρία δεν θα αφήσουν να εκβιάζονται».

Κατά την συμβολική παράδοση από τον Καρλ Νέχαμερ στον Σάντορ Πίντερ μίας ομάδας 19 Αυστριακών αστυνομικών, οι οποία θα υπηρετούν μελλοντικά στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας, οι δύο υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι οι αστυνομικοί από την Αυστρία θα προστατεύουν όχι μόνον τα σύνορα της Ουγγαρίας, αλλά επίσης θα φροντίζουν για την ασφάλεια της Αυστρίας.

Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Σάββατο είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Έλληνα υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότη Μηταράκη και με τους υπουργούς Εσωτερικών, της Γερμανίας Χορστ Ζέεχοφερ, της Βουλγαρίας Μλάντεν Μαρίνοφ και της Κροατίας Ντάβορ Μποζίνοβιτς, κατά τις οποίες συζητήθηκε η τήρηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό.

Χθες, ο Καρλ Νέχαμερ είχε ανακοινώσει πως «η Αυστρία θα προβεί σε προετοιμασίες για μέτρα προστασίας των συνόρων, σε σχέση με την κατάσταση στην Τουρκία», σημειώνοντας πως σχετική εντολή του έχει δοθεί από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς.

Σε χθεσινοβραδινές δηλώσεις του στη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση, ο καγκελάριος επανέλαβε την πρόθεση της Αυστρίας, που ο ίδιος είχε ανακοινώσει ήδη το Σάββατο, να υποστηρίξει οικονομικά και με επιπλέον αστυνομικούς τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης με τους πρόσφυγες. Ζητώντας να υπάρξει μία συντεταγμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ο καγκελάριος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί μία κατάσταση όπως το 2015 και στόχος μας πρέπει να είναι να προστατεύσουμε συντεταγμένα τα εξωτερικά σύνορα, να σταματήσουμε εκεί την παράνομη μετανάστευση και την παραπέρα διοχέτευση παράνομων μεταναστών».