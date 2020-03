Life

Κορονοϊός: H Εβδομάδα Μόδας του Τόκιο θα γίνει... online

Η απόφαση των διοργανωτών και η εναλλακτική λύση με την χρήση της τεχνολογίας.

Η Εβδομάδα Μόδας του Τόκιο, επίσημα γνωστή ως Rakuten Fashion Week TOKYO ακυρώθηκε λόγω της της επιδημίας κορονοϊού, σύμφωνα με το BoF.

Η Εβδομάδα Μόδας του Τόκιο είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Μαρτίου - για δεύτερη χρονιά υπό νέο χορηγό τη Rakuten.

Το μεγαλύτερο γεγονός μόδας στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας δεν είναι το πρώτο που επηρεάζεται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι Εβδομάδες Μόδας στη Σαγκάη, το Πεκίνο και τη Σεούλ έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί.

«Λυπάμαι για τους σχεδιαστές που ανυπομονούσαν για τις επιδείξεις μόδας» δήλωσε στο BoF ο διευθυντής του Οργανισμού Εβδομάδας Μόδας του Τόκιο (JFWO), Καόρου Ιμάτζο.

Ανέφερε επίσης ότι ο Οργανισμός θα βοηθήσει να στραφεί η προσοχή στις συλλογές των σχεδιαστών μέσω της online προβολής.

«Είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε νέους τρόπους να κάνουμε ψηφιακά επιδείξεις ή εκθέσεις... έτσι ώστε τα εμπορικά σήματα να μπορούν να προσεγγίσουν κοινό απ’ όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Μάικο Σιμπάτα, διευθυντής δημιουργικού και ιδιοκτήτης μπουτίκ με έδρα το Τόκιο.