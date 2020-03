Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για το κρουαζιερόπλοιο που “πιάνει” Κέρκυρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας για το θέμα. Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται τόσο η πλοιοκτήτρια εταιρεία όσο και ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι το κρουαζιερόπλοιο MSC Opera που είχε δέσει στο λιμάνι του Πειραιά και τώρα πλέει προς την Κέρκυρα έχει τεθεί σε καραντίνα από τον καπετάνιο του, μετά την εκδήλωση κρούσματος κορονοϊού.



«Σε επαφή που είχαμε με την διοίκηση της εταιρείας, διαψεύδεται το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο εμείς παρακολουθούμε με πολλή μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή κάθε τέτοιο περιστατικό», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.



Από την πλευρά της και η πλοιοκτήτρια εταιρεία διαψεύδει τα περί καραντίνας του πλοίου, ενώ διευκρινίζει, ότι δεν υπάρχουν επιβάτες ή μέλη του πληρώματος που να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα γρίπης.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επιβάτης που διαγνώστηκε με κορονοϊό επέστρεψε απευθείας στην Αυστρία μέσω Ιταλίας στις 28 Φεβρουαρίου μετά την αποβίβαση του στην Γένοβα της Ιταλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κρουαζιερόπλοιου:

«Οι υγειονομικές Αρχές στην Αυστρία μας ενημέρωσαν πως επιβάτης αυστριακής εθνικότητας, που συμμετείχε στην κρουαζιέρα με το MSC Opera στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 17 στις 28 Φεβρουαρίου, εξακριβώθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 3 Μαρτίου. Ο επιβάτης επέστρεψε απευθείας στην Αυστρία μέσω Ιταλίας στις 28 Φεβρουαρίου μετά την αποβίβαση του στην Γένοβα της Ιταλίας.



Το Msc Opera είχε δέσει νωρίτερα σήμερα στον Πειραιά, στην Ελλάδα και ενημερώσαμε τις ελληνικές Αρχές για το περιστατικό ζητώντας τους κατευθύνσεις. Την ίδια στιγμή, ζητήσαμε από τους επιβάτες, σαν προληπτικό μέτρο, να παραμείνουν στο πλοίο, ενώ αναμέναμε οδηγίες από τις τοπικές αρχές.



Μοιραστήκαμε με τις υγειονομικές Αρχές το πλήρες ιατρικό ιστορικό του πλοίου, καθώς και το ιατρικό και ταξιδιωτικό ιστορικό του Αυστριακού επιβάτη. Οι ελληνικές Αρχές Υγείας έδωσαν άδεια στο MSC Opera να αποπλεύσει κατά τη 13.00 από τον Πειραιά και να συνεχίσει το ταξίδι του, με επόμενο προγραμματισμένο σταθμό την Κέρκυρα. Δεν απαιτήθηκε κανένα άλλο επιπλέον υγειονομικό μέτρο και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του, όπως ήταν προγραμματισμένο.



Δεν υπάρχουν επιβάτες ή μέλη του πληρώματος που να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα γρίπης».