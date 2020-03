Κοινωνία

Εισβολή κουκουλοφόρων στο μετρό

"Γυαλιά-καρφιά" τα έκαναν στον σταθμό "Ακρόπολη". Προσαγωγές από την αστυνομία.

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο σταθμό του μετρό "Ακρόπολη".

Πάνω από 20 άτομα, έγραψαν συνθήματα και πέταξαν μπογιές στα αντίγραφα αγαλμάτων που βρίσκονται στο επίπεδο της αποβάθρα.

Στη συνέχεια οι κουκουλοφόροι επιχείρησαν να διαφύγουν μέσω συρμού που βρισκόταν στο σημείο, όμως αυτός ακινητοποιήθηκε και οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν σε προσαγωγές.

Όπως αναφέρει σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό.