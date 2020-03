Οικονομία

Κορονοϊός: κυβερνητικά μέτρα για τις επιχειρήσεις

Νέα διευρυμένη σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου με παράγοντες της αγοράς.

Νέα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο το πρόβλημα με τον κορονοϊό πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών.

Κατά τη σύσκεψη επαναξιολογήθηκε η κατάσταση, ενημερώθηκαν οι υπουργοί για τις εξελίξεις και παρουσιάστηκαν από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Τουρισμού προτάσεις που θα συγκροτούν ένα ενιαίο, συνεκτικό και συνολικό κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Οι προτάσεις αυτές θα υλοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους εταίρους, ενώ οι συσκέψεις αυτές θα είναι τακτικές.

Σύμφωνα με κυβερνητικό παράγοντα που μετείχε στη συνάντηση, τα όποια μέτρα θα είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια και θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση. Όπως σημείωσε, προηγείται η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως π.χ. η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της αναστολής πληρωμής ΦΠΑ. Όπως επίσης ανέφερε ο εν λόγω αξιωματούχος, οι παρεμβάσεις αναμένεται να αφορούν σε τρία επίπεδα:

τις περιπτώσεις λήψης αναγκαστικών μέτρων, όπως π.χ. υποχρεωτικό κλείσιμο καταστημάτων και κινηματογράφων σε νομούς και περιοχές με κρούσματα (στο επίπεδο αυτό τα όποια μέτρα στήριξης μπορεί να ανακοινωθούν πριν από το Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για τις κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο),

τα μέτρα σε κλαδικό- τοπικό επίπεδο,

τα μέτρα για το σύνολο της οικονομίας.

Ο κυβερνητικός παράγοντας επεσήμανε πως ο χρόνος ενεργοποίησης των μέτρων θα γίνεται με περίσκεψη, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν θέλουμε κορονοποίηση της οικονομίας», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία ανακοίνωσε μέτρα έναν μήνα μετά την έξαρση κρουσμάτων».

Ωστόσο, εμφανίστηκε και καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημάδια επιπτώσεων στην καθημερινή ροή στοιχείων από το σκέλος των εσόδων (ζήτηση, κατανάλωση).

Από την πλευρά τους, παράγοντες του ξενοδοχειακού κλάδου ανέφεραν ότι θα ετοιμάσουν προτάσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουν σε νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα και εν όψει του Eurogroup της 16ης Μαρτίου και του ενδεχόμενου μηχανισμού έκτακτης υποστήριξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προσέθεσαν ότι είναι πρόωρη ακόμη μια εκτίμηση για τις απώλειες στον κλάδο, αν και, όπως είπαν, δεν υπάρχει κύμα ακυρώσεων για τους τουριστικούς προορισμούς. Κατ’ αυτούς, τέλος, «κλειδί» θεωρείται η αλλαγή του τρόπου ακυρώσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο πελάτης με την επιστροφή της προκαταβολής.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι «υιοθετεί τις θέσεις της SME United για τον COVID – 19 και προτείνει μέτρα για τις επιχειρήσεις».

Στη συνάντηση μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι υφυπουργοί Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και Γιάννης Τσακίρης, Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και παρά τω πρωθυπουργώ ‘Ακης Σκέρτσος, οι γενικοί γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς και Εργασίας ‘Αννα Στρατινάκη, ο γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας Κωνσταντίνος Αγραπιδάς και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

Αχτσιόγλου: το Υπ. Εργασίας να λάβει μέτρα προστασίας των εργαζομένων

Με δήλωση της, η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί τον Γιάννη Βρούτση ότι ενώ οι κίνδυνοι από την εξάπλωση του ιού «απειλούν εργαζόμενους και επιχειρήσεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αδρανεί καθώς δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια η οποία να ενημερώνει εργαζόμενους και εργοδότες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι «είναι άμεση η ανάγκη ενεργοποίησης του υπουργείου Εργασίας για την ενημέρωση και τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζόμενων σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους και τους κλάδους υψηλότερης επικινδυνότητας».

Σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου, «είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση των αμοιβών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων που:

νοσήσουν οι ίδιοι

υποχρεωθούν να απουσιάσουν στο πλαίσιο μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού

υποχρεωθούν να απουσιάσουν λόγω κρούσματος στην οικογένειά τους

η επιχείρηση στην οποία εργάζονται πληγεί από την εξάπλωση του κορονοϊού όπως για παράδειγμα συμβαίνει ήδη στον κλάδο του θεάματος».