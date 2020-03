Κόσμος

Έπεσε στην άσφαλτο και σκοτώθηκε ενώ κοιμόταν στο πίσω κάθισμα

Φρικτό δυστύχημα με θύμα μια 35χρονη. Πώς συνέβη το κακό.

Μια 35χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της στον αυτοκινητόδρομο Λιόν-Παρίσι, κοντά στην Οξέρ, όταν έπεσε στο οδόστρωμα ενώ κοιμόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ανακοίνωσε η γαλλική χωροφυλακή.

Η Ιταλίδα κοιμόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που οδηγούσαν οι γονείς της, επίσης Ιταλοί, όταν λίγο μετά τις 02:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδος) άνοιξε η πόρτα για άγνωστο λόγο και αυτή έπεσε στον δρόμο, σύμφωνα με την χωροφυλακή.

Ξυπνώντας απότομα, η 35χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της κοινότητας του Σεν Κολόμπ, και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα όπου την χτύπησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Οι γονείς της, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε κατάσταση σοκ, απομακρύνθηκαν από τον τόπο του δυστυχήματος από μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.