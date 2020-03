Παράξενα

Κορονοϊός και θεωρίες συνωμοσίας: Βιολογικό όπλο ή τιμωρία από τον Θεό;

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι πιστεύουν οι πολίτες διαφόρων χωρών ανά την υφήλιο για το ξέσπασμα του κορονοϊού...

Η διάδοση του κορωναϊού συνοδεύεται παγκοσμίως από θεωρίες συνωμοσίας. Λέγεται ότι η επιδημία είναι βιολογικό όπλο ή ακόμα και ότι είναι τιμωρία του Θεού. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάνει έκκληση στην λογική και εφιστά την προσοχή των πολιτών για τους τσαρλατάνους.

Οι μύθοι έχουν εξαπλωθεί ακόμη ταχύτερα από τον ίδιο τον κορωναϊό τις τελευταίες εβδομάδες - παγκοσμίως.

Ισλαμιστές κληρικοί από την Τυνησία και την Αίγυπτο, για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι η επιδημία είναι η θεϊκή τιμωρία της Κίνας για την αντιμετώπιση των Ουιγούρων.

Στο Ιράκ, ένας πολιτικός σχολιαστής διαδίδει την άποψη ότι η επιδημία αποτελεί αμερικανο-εβραϊκή συνομωσία. Ο στόχος είναι να αποδεκατιστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Σε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχει το σενάριο σύμφωνα με το οποίο κάποιοι δαιμόνιοι εγκέφαλοι στο παρασκήνιο ελέγχουν τη διεθνή πολιτική και χρησιμοποιούν επίσης βιολογικά όπλα, συχνά κατηγορώντας τους Εβραίους για όλα. Αυτό συμβαίνει και με τον ισχυρισμό του ιρακινού αναλυτή: πίσω από την εικαζόμενη συνομωσία βρίσκεται η εβραϊκή οικογένεια των Ρότσιλντ ή κάποιο «σιωνιστικό λόμπι».

Στην Ρωσία και το Ιράν εξαπλώθηκαν φήμες ότι η επιδημία είναι μια επίθεση των ΗΠΑ με βιολογικά όπλα.

Στις ίδιες τις ΗΠΑ οι δεξιοί συνομωσιολόγοι και αντίπαλοι του εμβολιασμού, υποστηρίζουν ότι το ξέσπασμα του ιού οφείλεται στον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τους Δημοκρατικούς.

Παράλληλα με τα ψέματα και τις φήμες για τα αίτια του COVID19 κυκλοφορούν επίσης ψευδείς υποσχέσεις για την θεραπεία του : Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ ανέφερε ότι το εμβόλιο θα είναι σύντομα διαθέσιμο, αν και δεν είναι δυνατόν ακόμα να προβλεφθεί το πότε, όπως τονίζουν ομόφωνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και άλλοι εμπειρογνώμονες.

Στη Νιγηρία, σύμφωνα με το BBC, ένας ιερέας ισχυρίστηκε ότι μια σούπα μπορεί να θεραπεύσει τους ασθενούντες. Κάτι που επίσης κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αφρικής είναι ότι το σκόρδο θεραπεύει τον ιό.

Στην Ινδία, ένας εθνικιστής ακτιβιστής Χίντού συνέστησε ούρα ή κοπριά από ινδικές αγελάδες ως φάρμακο κατά του ιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή απέναντι σε τους τσαρλατάνους που δημιουργούν ψευδείς ελπίδες, είτε από πολιτικό είτε από θρησκευτικό φανατισμό ή απλώς λόγω οικονομικών συμφερόντων. Και τούτο διότι ο φόβος του ιού μετατρέπεται σε χρήμα, αφού το εμπόριο ελπίδας ανθεί στο Διαδίκτυο: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εμφανίστηκαν διάφορα βιβλία τα οποία δίνουν συμβουλές για την αντιμετώπιση του ιού ή αποκαλύπτουν υποτιθέμενα μυστικά για την επιδημία.

Η πλατφόρμα Amazon μάλιστα ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι έχει αφαιρέσει δεκάδες χιλιάδες προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι προσφέρουν προστασία από τον κορωναϊό και / ή ήταν εντελώς υπερτιμημένα.

Γεγονός είναι ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να προβλεφθεί πότε θα υπάρξει εμβόλιο κατά του COVID19. Ο ιός αποτελεί κίνδυνο για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας. Αντίθετα, η ηλικία των προσβεβλημένων και το ιατρικό ιστορικό προηγούμενων ασθενειών πιθανότατα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της νόσου.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΥ απευθύνει έκκληση στους πολιτικούς να συμπεριφέρονται με ιδιαίτερα υπεύθυνο τρόπο, αφού όλες οι χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για την επιδημία. Ο ερευνητής του ΠΟΥ Σουμίγια Σουαμινάταν τόνισε μάλιστα ότι είναι «πολύ σημαντικό οι πολιτικοί να λένε πράγματα που βασίζονται στην επιστημονική γνώση και να είναι λογικοί. Με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση μπορούν βεβαίως να δημιουργήσουν πολιτική αίσθηση και να επηρεάσουν, αλλά τον ιό δεν μπορούν να τον σταματήσουν.