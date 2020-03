Κόσμος

Ελληνίδα περιγράφει στον ΑΝΤ1 την καθημερινότητα της “καραντίνας” στην Πάρμα (βίντεο)

Η Μαρία Γούμενου, διδάκτωρ Τοξικολογίας, αναφέρεται στις οδηγίες που έχουν δοθεί, την πειθαρχία των κατοίκων και την κάλυψη βασικών αναγκών.