Πολιτική

Μητσοτάκης: Ασύμμετρη απειλή στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα Ελλάδας

Συνάντηση πρωθυπουργού με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, μετά τη συμφωνία του υπουργείου Μετανάστευσης με την Κομισιόν για την εθελοντική μεταφορά άλλων 5.000 αιτούντων άσυλο στις χώρες προέλευσής τους.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ylva Johansson.

Η συνάντηση έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εθελοντική μεταφορά άλλων 5.000 αιτούντων άσυλο στις χώρες προέλευσης τους, με χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα αποσυμφόρησης των νησιών, που σε συνδυασμό με την μεταφορά άλλων 10.000 ατόμων στην ενδοχώρα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αποσυμφόρησης.

Ο Πρωθυπoυργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν ασύμμετρη απειλή στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, με την εργαλειοποίηση από την Τουρκία κατατρεγμένων ανθρώπων σαν γεωπολιτικά πιόνια. Τόνισε επίσης, ότι πρέπει να γίνει κατανοητό διεθνώς, ότι οι εξελίξεις αυτές δεν συνιστούν μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ζήτησε από την Ευρωπαία Επίτροπο στον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. για την Μετανάστευση και το Άσυλο να προβλέπεται αναλογικός καταμερισμός των προσφυγικών ροών από τις χώρες πρώτης υποδοχής στα λοιπά κράτη-μέλη.

Υπήρξε συναντίληψη για το γεγονός ότι οι σημερινές ροές δεν έχουν σχέση με εκείνες του 2015, καθώς πλέον η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη αύξησης των επιστροφών.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη των κρατών-μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση για φιλοξενία και μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η Εθνική Συντονίστρια για τα ασυνόδευτα παιδιά Ειρήνη Αγαπηδάκη.