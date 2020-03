Υγεία - Περιβάλλον

ΠΙΣ για κορονοϊό: “Μένουμε σπίτι” ακόμη και με ελαφρά συμπτώματα

Οι συμβουλές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την πανδημία. Κλείνουν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας μέχρι νεοτέρας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην επισκέπτονται νοσοκομεία και ιατρεία όταν δεν παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα (δύσπνοια, υψηλό πυρετό). Όταν έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ιατρό του και να μην αναζητούν τεστ για τον κορονοϊό χωρίς ιατρική παραπομπή!

Επίσης συστήνεται να μην επισκέπτονται οι πολίτες τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά ιατρεία για προληπτικές εξετάσεις και προβλήματα υγείας που μπορούν να περιμένουν μερικές εβδομάδες. Με τις άσκοπες επισκέψεις σε δομές υγείας, κινδυνεύουν να μεταδώσουν ή να προσβληθούν από κορονοϊό.

Είναι σημαντικό επίσης για την έκβαση της πανδημίας η αποφυγή κλειστών χώρων με πολλά άτομα και ο συγχρωτισμός ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι προαιρετικές, αλλά υποχρεωτικές ειδικά για τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως είναι οι χρόνια πάσχοντες και οι άνω των 70 ετών. Αλλά είναι υποχρεωτικές και για όλους τους υπόλοιπους που επιθυμούμε να προστατεύσουμε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο αυτών των αναγκαίων μέτρων πρόληψης οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό μέχρι νεοτέρας. Οι γιατροί θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Κλειστές εξάλλου, συστήνουμε να παραμείνουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό καθώς είναι πια εφικτή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση αλλά και οι τηλεφωνικές συνεννοήσεις.

Με το παράδειγμα των Κινέζων και Ιταλών γιατρών και νοσηλευτών που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν Θερμοπύλες στη μάχη κατά του κορονοϊού, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί εξάλλου τους Έλληνες γιατρούς να αποδείξουν το υψηλό τους φρόνιμα.

Ο ΠΙΣ βεβαιώνει τους πολίτες και την Πολιτεία ότι το ιατρικό προσωπικό της χώρας έχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, θάρρος και αποφασιστικότητα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν από κάθε άποψη έτοιμο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πανδημίας.

Οι μεν γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων έχουν μέσα στα χρόνια της κρίσης, πραγματοποιήσει αλλεπάλληλα crash test των αντοχών τους και έχουν αποδείξει ότι μπορούν -και υπό συνθήκες υποστελέχωσης και ελλείψεων- να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πράξουν και υπό συνθήκες πανδημίας. Οι δε γιατροί του ιδιωτικού τομέα είναι πάντα έτοιμοι να επιτελέσουν το σπουδαίο έργο της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων από τα περιστατικά τα οποία δεν χρειάζονται νοσηλεία. Και να δώσουν έτσι την ευκαιρία στο δημόσιο σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί ωστόσο, την Πολιτεία να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στις βελτιώσεις που έχει ήδη εξαγγείλει, ώστε να μην χάσουμε το «παράθυρο» για αντιμετώπιση της πανδημίας στην χώρα μας.

Στο κάλεσμα της Πολιτείας για την στελέχωση των δομών υγείας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απαντά με προτροπή προς τους γιατρούς της χώρας να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση επανδρώνοντας τα νοσοκομεία στα τμήματα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αν οι κινήσεις μας είναι συντονισμένες και άμεσες, η κατάσταση θα παραμείνει υπό έλεγχο και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα της έκτασης που βλέπουμε στην Ιταλία.