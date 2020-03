Οικονομία

Φαρμακεία: μέτρα για την λειτουργία τους, λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε το ΔΣ του Συλλόγου Αττικής, για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και των πελατών.

Μετά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής η Κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α. αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι μέτρα που αφορούν την λειτουργία των φαρμακείων για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία των φαρμακοποιών- μελών του Συλλόγου:

Δεν θα μπαίνουν περισσότερα από δύο άτομα μέσα στο χώρο του φαρμακείου. Οι υπόλοιποι πελάτες θα πρέπει θα περιμένουν υποχρεωτικά την σειρά τους εκτός του χώρου του καταστήματος.

Ο πολίτης οφείλει να τηρεί υποχρεωτική απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τον πάγκο του φαρμακείου καθώς και απόσταση δύο μέτρων από τον άλλο πελάτη που ενδεχομένως υπάρχει στον χώρο. Ο φαρμακοποιός μπορεί να χαράξει στο έδαφος του φαρμακείου (πχ.χάραξη με αυτοκόλλητη ταινία) σε απόσταση ενός μέτρου από τον πάγκο, μία διαχωριστική γραμμή.

Οι φαρμακοποιοί καθώς και οι υπάλληλοι του φαρμακείου οφείλουν να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου, γάντια και μάσκα.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. ανάρτησε στην ιστοσελίδα του και ενημερωτικό σημείωμα πρός τους πολίτες.