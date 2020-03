Οικονομία

Προϋπολογισμός: Αποκλίσεις στα έσοδα από τον Φεβρουάριο

Μειωμένα έναντι του στόχου τα φορολογικά έσοδα. Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πρώτες αρρυθμίες καταγράφηκαν ήδη από τον Φεβρουάριο στα έσοδα του προϋπολογισμού, οπότε και τα φορολογικά έσοδα εμφανίζουν υστέρηση 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.



Στο μέτωπο των δαπανών καταγράφεται επίσης υστέρηση 175 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 823 εκατ. ευρώ με απόκλιση σχεδόν 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.



Η εικόνα αυτή έρχεται πριν από την επιβολή περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού και αναμένεται να επιδεινωθεί τον Μάρτιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2020:



Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.115 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 814 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 1.136 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 823 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 822 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.



Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.549 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 476 εκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.



Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.271 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 398 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου.



Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.



Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 77 εκατ. ευρώ από το στόχο (645 εκατ. ευρώ).



Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 430 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.



Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.636 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 270 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.



Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.011 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 249 εκατ. ευρώ.



Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 301 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.



Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (396 εκατ. ευρώ).



Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 8.664 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 175 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8.839 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά 143 εκατ. ευρώ και

β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 196 εκατ. ευρώ.



Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 305 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μειωμένων δαπανών στο σκέλος:

α) των πρόσθετων αποδοχών (οι οποίες περιλαμβάνονται στην κατηγορία παροχές σε εργαζομένους) κατά 330 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018 και

β) των κοινωνικών παροχών κατά 158 εκατ. ευρώ, κυρίως διότι από τον Απρίλιο του 2019 το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δίδεται ως επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ.

Αντίθετα, το ΠΔΕ παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 221 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 3.983 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 407 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.390 εκατ. ευρώ). Η κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι η μειωμένη δαπάνη για μεταβιβάσεις κατά 322 εκατ. ευρώ και ειδικότερα των αποδόσεων στην ΕΕ κατά 195 εκατ. ευρώ.