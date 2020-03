Κόσμος

Κορονοϊός: Ολικό “λουκέτο” βάζει το Βέλγιο

Αυστηρά μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοίνωσε η πρωθυπουργός του Βελγίου.

Της Μαρίας Αρώνη





Στο σπίτι τους καλούνται να παραμείνουν όλοι οι πολίτες που ζουν στο Βέλγιο από την Τετάρτη 17 Μαρτίου το μεσημέρι και ως τις 5 Απριλίου, προκειμένου να περισταλεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ η πρωθυπουργός της χώρας, Σοφί Βιλμές. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Βελγίου, οι πολίτες μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι μόνο για να πάνε στη δουλειά τους, στο σουπερμάρκετ, στο γιατρό, στο ταχυδρομείο, την τράπεζα. Η σωματική άσκηση σε εξωτερικό περιβάλλον επιτρέπεται και μάλιστα συνίσταται, με ένα φίλο ή μέλος της οικογένειας, διατηρώντας πάντα μια ορισμένη απόσταση. Απαγορεύονται όλες οι συγκεντρώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οργανώνουν τηλεργασία όταν αυτό είναι δυνατό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει στο χώρο εργασίας να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων. Εάν ούτε αυτό είναι δυνατό, η εταιρεία θα πρέπει να βάλει λουκέτο. Τα εμπορικά καταστήματα, εκτός από τα φαρμακεία και τα καταστήματα τροφίμων θα παραμείνουν κλειστά. Στα σούπερ μάρκετ ένα άτομο ανά 10m2 είναι εξουσιοδοτημένο να περνάει, για μέγιστη διάρκεια 30 λεπτών. Οι λαϊκές αγορές κλείνουν, επίσης. Τα ταξίδια εκτός Βελγίου αν δεν είναι «ζωτικής σημασίας» απαγορεύονται για 30 ημέρες. Η αστυνομία έχει την επίβλεψη της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων αυτών.