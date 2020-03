Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: ευκαιρία το κράτος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Στέλιος Ράμφος συμφώνησαν ότι η εμπειρία του κορονοϊού, μας διδάσκει πώς μπορούμε να είμαστε μαζί και ενωμένοι, ζώντας χώρια...

Μια διαφορετική εξ αποστάσεως συζήτηση με τον φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο είχε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της μεστής συζήτησης οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει τις τελευταίες ημέρες τόσο η χώρα μας όσο και ο παγκόσμιος πληθυσμός αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για αυξημένη υπευθυνότητα της κοινωνίας.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι στη διάρκεια κρίσεων ακούγαμε παντού «πού είναι το κράτος». «Τώρα δεν το ακούμε και πρέπει να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί για να μην το ακούσουμε». Ταυτόχρονα προσέθεσαν πως ο καθένας οφείλει να πράττει εκείνο που του αναλογεί.

Η εμπειρία αυτή, άλλωστε, συμφώνησαν, μας διδάσκει πώς μπορούμε να είμαστε μαζί και ενωμένοι, ζώντας χώρια. Τόνισαν δε την ανάγκη να αναζωπυρωθεί η προοπτική της μεταρρυθμιστικής ατζέντας εν μέσω δύσκολων συνθηκών.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ράμφος ανανέωσαν το ραντεβού τους, από κοντά αυτή τη φορά, αφού νικηθεί ο κορονοϊός και επιστρέψουμε σε κανονικές συνθήκες.