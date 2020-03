Αθλητικά

Basket League: οριστική διακοπή του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμφώνησαν και οι 14 εκπρόσωποι των ΚΑΕ. Τα επόμενα βήματα και τα θα γίνει με την επικύρωση της βαθμολογίας.

Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την οριστική διακοπή του φετινού πρωταθλήματος της Basket League, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για να επισημοποιηθεί η διακοπή στην Α1 Ανδρών, η Λίγκα θα αποστείλει την επίσημη κι ολοκληρωμένη πρότασή της στο υφυπουργείο Αθλητισμού, ύστερα από συνεννόηση και με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, οι εκπρόσωποι και των δεκατεσσάρων ΚΑΕ συμφώνησαν πως δεδομένης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος της Λίγκας, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, ενημέρωσε τις ομάδες πως τα γήπεδα είναι κλειστά μέχρι το τέλος Μαρτίου και ότι έχει πληροφόρηση για να υπάρξει παράταση στο «λουκέτο» για έναν ακόμη μήνα, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και εισηγήθηκε τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, εξέφρασε την άποψη ότι το πρωτάθλημα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ζήτησε να υπάρχει ακριβής ενημέρωση σχετικά με το πώς θα αποφασιστεί η διακοπή και τι θα σημαίνει αυτό στην τελική κατάταξη και την επικύρωση της βαθμολογίας.