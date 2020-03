Συνταγές

Μπακαλιάρος σκορδαλιά από τον Βασίλη Καλλίδη

Θυμηθείτε απο την περσινή εκπομπή "Το Πρωινό", την παρουσίαση της παραδοσιακής συνταγής και τα ...μυστικά του σεφ, που ...απογειώνουν την γεύση!

*Το βίντεο είναι από την εκπομπή "Το Πρωινό", που προβλήθηκε στις 21 Μαρτίου 2019: