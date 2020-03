Οικονομία

Κορονοϊός: τα μέτρα της κυβέρνησης για τα δάνεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποπληρωμή των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων από τον κρατικό προϋπολογισμό για 3 μήνες εξήγγειλε ο Γεωργιάδης.

Έκκληση στις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να συνεχίζουν να το κάνουν ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση της τέταρτης δέσμης μέτρων προστασίας της κυβέρνησης.

Τα μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις και ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης είναι τα εξής:

- Ο κρατικός προϋπολογισμός αναλαμβάνει την αποπληρωμή των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του μέτρου σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο αναλόγως με την εξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το μέτρο σχετίζεται με την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

- Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ότι θα προχωρήσουν σε τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των επιχειρηματικών δανείων για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός της περιμέτρου προστασίας.

- Επίσης το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τράπεζες για να βρεθεί λύση στο ζήτημα των επιταγών. Όπως είναι γνωστό έχει δοθεί παράταση αποπληρωμής των επιταγών για 75 ημέρες. Ωστόσο υπάρχουν επιχειρήσεις που εισάγουν πρώτες ύλες από το εξωτερικό και έχουν ανάγκη ρευστότητας για να πληρώσουν τους προμηθευτές τους.

Ο υπουργός έστειλε μήνυμα προς τους εκδότες των επιταγών να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά. «Η παράταση των 75 ημερών δεν σημαίνει άφεση υποχρεώσεων γι αυτές που έχουν εκδοθεί πολύ πριν την κρίση. Παρακαλώ όλους τους εκδότες να συνεχίσουν τις πληρωμές» είπε ο υπουργός.

- Στις αρχές Απριλίου θα διατεθεί από την πλευρά του δημοσίου το ποσό του 1 δισ. ευρώ για την έναρξη λειτουργίας του ταμείου εγγυοδοσίας για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις ώστε στις αρχές Μαΐου να δοθούν τα πρώτα δάνεια κινήσεως για την επανέναρξη δραστηριότητάς,

«Έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα πληρωμών κι αυτή η κουλτούρα πρέπει να τη διαφυλάξουμε» είπε ο υπουργός και κάλεσε, όποιον μπορεί, να συνεχίσει να αποπληρώνει τα χρέη του.

Το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει αλλά στα όρια δυνατοτήτων του και δεν πρέπει η τωρινή κρίση να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον μας γι’ αυτό χρειαζόμαστε και τη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων, ώστε η επόμενη μέρα να είναι ευκολότερη για όλους μας, όπως είπε ο υπουργός.