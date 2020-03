Πολιτική

Τζιτζικώστας: δύσκολη αλλά αναγκαία η απόφαση για την παραλία Θεσσαλονίκης

”Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Δεν πρέπει τώρα να γίνει κάποιο λάθος”, τονίζει. ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας .

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, που ισχύει από σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποίησαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Λάζαρος Μαυρόπουλος.

«Αυτό το μέτρο που αναγκαστήκαμε δυστυχώς να πάρουμε στη Θεσσαλονίκη μόνο εύκολη επιλογή δεν ήταν. Μπορεί να τα έχουμε πάει μέχρι τώρα καλά με τον κορονοϊό ως χώρα και ως περιοχή, αλλά –ας μην επαναπαυόμαστε- ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Δεν πρέπει τώρα να γίνει κάποιο λάθος. Περιφέρεια και Δήμος υποχρεωθήκαμε να λάβουμε αυτή την πολύ δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση, διότι κατέστη μονόδρομος, εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας μειοψηφίας των συμπολιτών μας. Είναι χρέος μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διαφυλάξουμε την υγεία των πολιτών, με κάθε κόστος. Επαναλαμβάνω ότι η δημόσια υγεία είναι πάνω και πέρα από όλους και όλα. Θα λάβουμε κάθε μέτρο που θα απαιτηθεί, όσο σκληρό κι αν είναι, και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και το όποιο κόστος των επιλογών μας. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

O κ. Μαυρόπουλος διαβεβαίωσε ότι ήδη έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία από την πλευρά της ΕΛΑΣ και είναι δεδομένη η καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να μην εμφανίσει το επόμενο διάστημα η Νέα Παραλία την εικόνα του συγχρωτισμού των προηγούμενων ημερών. Ο κ. Ζέρβας επισήμανε πως η Δημοτική Αστυνομία θα συνδράμει το έργο της ΕΛΑΣ, με τις δικές της δυνάμεις.

Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ελέγχεται τόσο από την Αστυνομία, όσο κι από την Πυροσβεστική.

Και οι τρεις συμφώνησαν πως η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας τις επόμενες δυο εβδομάδες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης είναι ένα μεγάλο στοίχημα, που θα αποτελέσει οδηγό για τον δραστικό περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 14.00’ σήμερα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή απαγορεύεται η κυκλοφορία στη Νέα Παραλία τις ώρες 14.00’ έως 08.00’ (το πρωί της επόμενης μέρας), καθώς και σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το μέτρο ισχύει για 14 μέρες.