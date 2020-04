Life

“Special Report”: οι αντοχές του ΕΣΥ και το σενάριο για “επιστράτευση ιατρών και νοσηλευτών” (βίντεο)

Ο Παναγιώτης Πρεζεράκος συζητά με τον Αντώνη Φουρλή για την πραγματική κατάσταση του συστήματος υγείας, τα μέσα προστασίας του προσωπικού και τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Καθηγητής Παναγιώτης Πρεζεράκος «έσπασε» την σιωπή του, σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Αντώνη Φουρλή.

Πόσο καλά θωρακισμένο ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση του κορονοϊού;

Επαρκούν τα διαγνωστικά τεστ για τους Έλληνες;

Έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τα νοσοκομεία της χώρας;

Πόσο κοντινό είναι το σενάριο για «»επιστράτευση γιατρών και νοσηλευτών»;

Όλες οι απαντήσεις, στο σχετικό απόσπασμα της εκπομπής «Special Report»: