Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 53 νεκροί και 1514 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκαν νεκροί και κρούσμαρα από τον κορονοϊό στην χώρα. Αναλυτικά η ενημέρωση του Σωτήρη Τσιόδρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 27 συν 23 κρούσματα σε δομή φιλοξενείας στην Ριτσώνα και το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον στα 1514 χωρίς να υπολογίζονται τα κρούσματα στο πλοίο, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Οι νεκροί ανέρχονται πλέον στην χώρα σε 53 άτομα. O μέσος όρος ηλικίας όσων έχασαν τη ζωή τους είναι τα 72 έτη και αφορούν 39 άνδρες και 14 γυναίκες



Ανάμεσα στους ανθρώπους που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία αναφοράς, 91 είναι διασωληνωμένοι, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι άνδρες και 16 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 65 έτη. Εννέα ασθενείς κατάφεραν να βγουν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το τελευταίο 24ωρο.

Συνολικά στην ώρα έχουν γίνει 18.844 τεστ για κρούσματα κορονοϊού.

Αν αφήσουμε τον ιό να εξαπλωθεί γρήγορα, στην κυριολεξία θα μας διαλύσει. Με αυτά τα λόγια ο εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας για τον κορονοϊό Σ. Τσιόδρας είπε ξεκάθαρα σήμερα ότι η στρατηγική που εφαρμόζουμε στη χώρα μας «έχει επιτύχει όχι επειδή είμαστε τυχεροί αλλά επειδή έχουμε λάβει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα».

Ερωτηθείς ο κος Τσιόδρας για την πιθανότητα να παραταθεί η επιδημία μέσα στο καλοκαίρι εφόσον ελάχιστοι θα έχουμε ανοσία, όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, απάντησε «ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για να παρατείνουμε την επιδημία. Αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί είναι να εκτεθούμε όλοι μαζί στον ιό τώρα. Όλοι είμαστε ευάλωτοι. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να παραταθούν τα μέτρα αναγκαστικά. Τα μέτρα θα κρατήσουν ορισμένες εβδομάδες ακόμα και ανάλογα με την πορεία της επιδημίας θα αναθεωρούνται» και πρόσθεσε ότι αν δεν είχαμε λάβει έγκαιρα τα μέτρα, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες αναφέροντας το παράδειγμα της Ισπανίας.

Αναφερόμενος στις κλειστές δομές αλλά και τα πλοία, είπε ότι αποτελούν χώρους όπου «ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί πολύ εύκολα» και πρόσθεσε ο ΕΟΔΥ ήδη ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό καθώς υπάρχουν οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογες περιπτώσεις. «Η στρατηγική μας δεν αλλάζει όσον αφορά τον γενικό πληθυσμό. Ισχύουν όλα όσα έχουμε πει και κυρίως τα μέτρα αυτοπεριορισμού».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σ. Τσιόδρας σε νέα επιστημονικά δεδομένα που αναφέρουν ότι εκτός από τα κλασικά συμπτώματα του πυρετού, του βήχα και της δυσχέρειας στην αναπνοή, ένα μικρό υποσύνολο ασθενών «παρουσιάζει δυσλειτουργίες που έχουν να κάνουν με νευρολογικά σύνδρομα». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για σύγχυση, λήθαργο, επιληψία, εγκεφαλικό και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με προσβολή περιοχών του εγκεφάλου από τον κορονοϊό. «Πρόκειται για εγκεφαλοπάθεια που καταγράφηκε από μελέτες στο 15% των σοβαρά ασθενών. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και με τη γρίπη. Ελληνική ομάδα θα μελετά το φαινόμενο και θα έχουμε τα συμπεράσματά της» ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, μιλώντας για τις ειδήσεις που αναφέρονται στις επιπλοκές αλλά και τους θανάτους του ιού σε νέους και παιδιά εξήγησε για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις που καλό θα ήταν να μη διαταράσσουν την ηρεμία των παιδιών. «Τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν ήρεμα και να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες καθώς εξαιρετικά σπάνια έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα από την ασθένεια σε παιδιά».?