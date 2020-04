Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων για τα εισιτήρια διαρκείας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σημαντικές οι οικονομικές επιπτώσεις στους συλλόγους απο την αναστολή των αγώνων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, έχει υπολογίσει ότι θα χρειαστεί να αποζημιώσει με περίπου 6 εκατομμύρια λίρες τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, για τους αγώνες που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά στο Old Trafford, εξαιτίας του κορονοϊού.

Αυτή ειναι ακόμη μια σημαντική απώλεια για τους «κόκκινους διαβόλους», που έχουν σχεδόν πάντα γεμάτο το γήπεδό τους.