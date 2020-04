Κοινωνία

Ιδιωτικά σχολεία: οι αποφάσεις για τα δίδακτρα και τις απολύσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλα τα εξειδικευμένα μέτρα που αποφασίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο πλαίσιο των μέτρων της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των σχολείων.

Εξειδικευμένα μέτρα που αφορούν τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές αποφασίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, στο πλαίσιο των μέτρων της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Η ΚΥΑ αναμενόταν από την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς υπήρχαν καταγγελίες από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) για αυθαιρεσίες από πλευράς ορισμένων σχολαρχών και, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, προβλέπει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις και για τους εργαζομένους και τη σχέση εργασίας τους με την επιχείρηση, απαγορεύοντας τις απολύσεις από 18/3 και έπειτα, καθώς επίσης και την αναπροσαρμογή διδάκτρων.

«Εξασφαλίζουμε όρους βιωσιμότητας για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας», σχολίασαν με κοινή τους δήλωση η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

«Μέριμνά μας είναι πρωτίστως η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και η διατήρηση της στενής επαφής μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Εξίσου σημαντική, η πρόβλεψη στήριξης του προσωπικού και των επιχειρήσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και των οικογενειών που καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα στις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές», σημείωσαν.

«Καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προχωρά με την πολύτιμη συνδρομή εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και μαθητών, εξασφαλίζουμε όρους βιωσιμότητας για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την επόμενη ημέρα της κρίσης πρέπει να είμαστε όλοι εδώ, πιο δυνατοί και έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας. Μαζί θα τα καταφέρουμε να βγούμε και από αυτήν την κρίση, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες», κατέληξαν.

Ειδικότερα, τα κυριότερα σημεία της απόφασης είναι τα εξής:

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Δεν αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλε-εκπαίδευση) και οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά από τους εργοδότες τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας). Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλε-εκπαίδευση/τηλε-κατάρτιση) και σε αυτήν την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες τους. Ομοίως, στην περίπτωση αυτή δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας). Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15/3/2020 έως και 30/4/2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας). Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας παραγράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλε-εκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας κατ' επιλογή της επιχείρησης-εργοδότη δεν αναστέλλονται. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων στήριξης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης). Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, το οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και τα λοιπά μέτρα στήριξης.

ΙΙ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.ά., από τους εργοδότες-επιχειρήσεις δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους. Εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου κατ' αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλε-εκπαίδευσης/τηλε-κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για το ανωτέρω διάστημα.

ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18/3/2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.