Μηταράκης: έχουμε σχέδιο για τα κρούσματα κορονοϊού στις δομές φιλοξενίας

Συνολικά έχουν καταγραφεί 28 κρούσματα κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας, προσφύγων και μεταναστών. Τα εύσημα της Αναγνωστοπούλου σε Τσιόδρα.

Η κυβέρνηση έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού, τόσο για τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Σίας Αναγνωστοπούλου, με θέμα «Αναγκαία μέτρα για τις δομές φιλοξενίας προσφύγων».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, στις 38 δομές της χώρας όπου διαμένουν 70.000 αιτούντες άσυλο, τα κρούσματα κορονοϊού είναι 28, ενώ δεν υπάρχει κανένας θάνατος. Όπως σημείωσε, από τα κρούσματα, τα 5 διαπιστώθηκαν στη Μαλακάσα και τα υπόλοιπα στη Ριτσώνα.

Ο κ. Μηταράκης μίλησε επίσης για την επιτυχία των πρόσφατων μέτρων κατά της «ασύμμετρης» τουρκικής απειλής, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες στα νησιά, οι μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές είναι «περιορισμένες, σχεδόν μηδενικές».

Η κυρία Αναγνωστοπούλου αναγνώρισε το έργο του Σωτήρη Τσιόδρα στον τομέα της αντιμετώπισης των προβλημάτων των προσφύγων -μεταναστών, μίλησε ωστόσο για γκρίζες ζώνες, όπως η εν δυνάμει υγειονομική βόμβα στα νησιά και στις κλειστές δομές. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να αποσυμφορήσει τις δομές και τουλάχιστον να μεταφερθούν οι ευάλωτες ομάδες σε ξενοδοχεία.

ΣΥΡΙΖΑ: Η “εξίσωση” τελικά λύνεται στο προσφυγικό και ας δυσαρεστούνται κάποιοι στην ΝΔ

Ο αναπληρωτής τομέαρχης για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, σε ανακοίνωση του επισημαίνει ότι «Η “εξίσωση” τελικά λύνεται στο προσφυγικό και ας δυσαρεστούνται κάποιοι στην ΝΔ» και προσθέτει:

Η Κυβέρνηση επιτέλους μετά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις διεθνών οργανισμών, θεσμικών φορέων και γενικώς όλων όσων προκρίνουμε ότι η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη Σύμβαση της Γενεύης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τις πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με Ερωτήσεις, δηλώσεις και παρεμβάσεις, αναγνώρισε σε όσους εισήλθαν το μήνα Μάρτιο στη χώρα το δικαίωμα στην υποβολή αιτήματος Ασύλου, καταργώντας, εν τοις πράγμασι, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε από την Βουλή πριν λίγες μέρες.

Η Κυβέρνηση πρέπει τώρα να εγκαταλείψει τις εμμονές της και για τις κλειστές δομές – φυλακές και να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου, τις εκκλήσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών και την κραυγή των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξιοποιώντας τα προγράμματα διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, που ανακάλυψε πρόσφατα.

Γιατί όπως σημείωσε άλλωστε η ΠτΔ κατά την ορκωμοσία της “Να φυλάξουμε τα σύνορά μας και παράλληλα να εκπληρώσουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον απέναντι σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Μια δύσκολη αλλά όχι αδύνατη εξίσωση.”