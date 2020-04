Κοινωνία

Κορονοϊός: παράταση στο κλείσιμο των δικαστηρίων

Την παράταση του καθεστώτος της μερικής αναστολής των δικαστικών εργασιών ως και την 27η Απριλίου 2020 προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να υπογράψει σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με την νέα ΚΥΑ διατηρείται η αναστολή των δικαστικών εργασιών που είχαν προβλεφθεί με τις προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον περιορισμό των εργασιών των δικαστηρίων, ενώ διατηρούνται οι σχετικές εξαιρέσεις.