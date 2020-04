Οικονομία

Κορονοϊός: Σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τα οικονομικά μέτρα

Στη Σύνοδο Κορυφής περνάει η «σκυτάλη», μετά το Eurogroup. Tι δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Της Μαρίας Αρώνη

Τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών στις 23 Απριλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μία ημέρα μετά την συμφωνία στο Eurogroup για στήριξη ύψους μισού τρις ευρώ στις οικονομίες που έχουν πληγεί από την πανδημία.

«Η συμφωνία στο Eurogroup είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πάνω από μισό τρις ευρώ είναι διαθέσιμα για να στηρίξουν τις χώρες της ΕΕ, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Με αυτό το πρωτοφανές σε μέγεθος πακέτο μέτρων σηκώνουμε μαζί το βάρος της κρίσης. Ο συμβιβασμός αυτός αποσκοπεί σε γρήγορη και στοχευμένη ανακούφιση», αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να διερευνήσουν τη «σύσταση ενός προσωρινού Ταμείου Ανάκαμψης για να διασφαλιστεί ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη σε όλα τα κράτη-μέλη». Προσθέτει, δε, ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να δώσει νέα ώθηση στις οικονομίες της ΕΕ και ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει, επίσης, ότι εργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε έναν «οδικό χάρτη και ένα σχέδιο δράσης για να διασφαλιστεί η ευημερία όλων των Ευρωπαίων και να επανέλθει η ΕΕ σε ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με βάση μια πράσινη και ψηφιακή στρατηγική».

"Τα προγράμματα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Ιδίως τώρα θα είναι δυνατόν για όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η συμφωνία των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup είναι ένα σημαντικό ορόσημο για μια κοινή και αλληλέγγυα ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Μόνο από κοινού μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση», σχολίασε μέσω twitter για το χτεσινό Εurogroup η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ.