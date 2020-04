Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε λειτουργία το Μητρώο Ασθενών COVID-19

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ψηφιακά για πρώτη φορά η υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ασθενών COVID-19.

Έτσι, δημιουργείται ένα και μοναδικό σημείο αναφοράς για τα κρούσματα του ιού, με τα απαραίτητα δεδομένα για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της πανδημίας να βρίσκονται στη διάθεση των εμπλεκομένων φορέων.

Το Μητρώο θα βοηθήσει στη νοσηλεία όσων προσβλήθηκαν και θα προσβληθούν από τον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει στο Κράτος τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστεί σε βάθος χρόνου την πανδημία, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα εγκαίρως.

Με την υλοποίηση του Μητρώου Ασθενών COVID-19 καθίσταται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα, απλοποιείται η επικοινωνία γιατρού και ασθενούς με COVID-19 στους τομείς της τηλεσυμβουλευτικής καθώς και της άυλης και απομακρυσμένης συνταγογράφησης. Σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα παρέχεται πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες και τη δράση τους. Αυτονοήτως, η λειτουργία του Μητρώου Ασθενών ακολουθεί πλήρως το εσωτερικό και Ενωσιακό δίκαιο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται ηλεκτρονικά, εκμηδενίζοντας τον χρόνο έκδοσης και απλοποιώντας την διαδικασία.