ΣΥΡΙΖΑ: απαραίτητη η άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ

Εμπροσθοβαρή μέτρα ύψους 26 δις για την ενίσχυση της Οικονομίας και της Εργασίας, ζητά το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Τσίπρα.

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το Π.Σ. εκτίμησε την τρέχουσα κατάσταση που αφορά την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, όπως και την κατάσταση της οικονομίας. Επίσης, συζήτησε ενδελεχώς τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στα όσα αποφάσισε η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Σ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει τα παρακάτω:

Στο πεδίο της δημόσιας υγείας, είναι απαραίτητο η κυβέρνηση χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

- Άμεση πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας της χώρας.

- Να ενεργοποιηθούν άμεσα στη μάχη κατά της πανδημίας όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας υγείας: τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία και οι τοπικές μονάδες υγείας.

- Να εξοπλίσει με επαρκή μέσα προστασίας όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

- Να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ώστε να προστεθούν στη δυναμικότητα του εθνικού συστήματος για την αύξηση των ΜΕΘ και την προετοιμασία για τη διαφαινόμενη αύξηση των κρουσμάτων.

- Να πραγματοποιήσει μαζικά διαγνωστικά τεστ τόσο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τους πολίτες, όπως συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ήδη υλοποιούν πολλές χώρες.

Στο πεδίο της οικονομίας, είναι απαραίτητη μια γενναία ένεση ρευστότητας προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε ύφεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση που περιλαμβάνει εμπροσθοβαρή μέτρα ύψους 26 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της οικονομίας και της εργασίας. Είναι απαραίτητη η λήψη των μέτρων τώρα προκειμένου να αποφευχθούν τα λουκέτα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να ενισχυθεί η απασχόληση και να τονωθεί η ζήτηση. Η χώρα μας έχει το πλεονέκτημα του μαξιλαριού ασφαλείας ύψους 37 δισ. ευρώ που κληροδότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή. Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει τώρα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε η χώρα να μην ξανακυλήσει στην ύφεση και σε νέες περιπέτειες.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την προστασία της 1ης κατοικίας, η απόρριψη, από πλευράς ΝΔ, της τροπολογίας που καταθέσαμε για την επέκταση της προστασίας της, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για χιλιάδες συμπολίτες μας. Εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει στον αέρα χιλιάδες δανειολήπτες με τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της και να πάρει μέτρα για την προστασία της 1ης κατοικίας.

Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, είναι φανερό πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία για την εφαρμογή ακραία νεοφιλελεύθερων συνταγών που δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Τα μέτρα που λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο έχουν ως μοναδικό στόχο τη διάλυση της αγοράς εργασίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη που επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία. Απαιτούμε να παρθούν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και την ακύρωση όλων των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας.

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνουμε πως η χθεσινή απόφαση του Eurogroup είναι, δυστυχώς, κατώτερη των περιστάσεων. Τα 540 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι ένα χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να καλύψει την επείγουσα ανάγκη στήριξης των οικονομιών των χωρών της ευρωζώνης.

Επιπλέον, η επιμονή της ενεργοποίησης της πιστοληπτικής γραμμής του ESM, η οποία συνεπιφέρει νέα προγράμματα λιτότητας, δείχνει ότι η ηγεσία της Ε.Ε. δεν έχει κατανοήσει το μέγεθος της κρίσης παραμένοντας προσκολλημένη στην αποτυχημένη και αντικοινωνική συνταγή. Μια συνταγή που, ειδικά την περίοδο αυτή, συνιστά βόμβα στα θεμέλια μιας Ευρώπης που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε κρίση.

Η λύση του αδιεξόδου μπορεί να επέλθει μόνο από την επαναφορά στο επίκεντρο του διαλόγου του εργαλείου αμοιβαιοποίησης του ρίσκου και διαμοιρασμού των βαρών, ενόψει της συζήτησης για το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Αν δεν συμβεί αυτό, σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστια αδιέξοδα και ενδεχομένως σε τεκτονικές αλλαγές που θα αφορούν την ίδια τη συνοχή της Ένωσης.