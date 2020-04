Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020 - Γκίκα στον ΑΝΤ1: έναρξη έως τις 15 Ιουλίου, αλλιώς... (βίντεο)

Τι λέει η ΓΓ του Υπ. Παιδείας για το πιθανό πρόωρο τέλος της σχολικής χρονιάς, για τις προαγωγικές εξετάσεις και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.