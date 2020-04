Οικονομία

Συμφωνία για μείωση στην παραγωγή πετρελαίου

Η συμφωνία μεταξύ ΟΠΕΚ, Ρωσίας και άλλων χωρών, που αποδεικνύει ότι ο κορονοϊός χτυπά και το «μαύρο χρυσό».

Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών, η Ρωσία και άλλες χώρες (OPEC+), συμφώνησαν σήμερα να μειώσουν την παραγωγή του μαύρου χρυσού σε επίπεδα ρεκόρ που φτάνουν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, όπως ανέφεραν πολλοί υπουργοί που συμμετείχαν στην έκτακτη συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι χώρες συμφώνησαν να μειώσουν την παραγωγή κατά 9,7 δισεκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου, ώστε να στηρίξουν την τιμή του πετρελαίου εν μέσω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Σύμφωνα με τους υπουργούς Πετρελαίου του Κουβέιτ και του Ιράν η συμφωνία αυτή κατέστη δυνατή αφού επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός με το Μεξικό. Ο Μεξικανός υπουργός Ενέργειας Ρόσιο Νάλε, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τα μέλη του OPEC+ για τη στήριξή τους.

Τα μέτρα για την επιβράδυνση της πανδημίας έχουν μειώσει τη ζήτηση των καυσίμων, με αποτέλεσμα να κατακρημνιστεί η τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε τη Σαουδική Αραβία με δασμούς στο πετρέλαιο και άλλα μέτρα αν δεν διόρθωνε το πρόβλημα της υπερπροσφοράς, επειδή οι χαμηλές τιμές επιβαρύνουν σημαντικά την αμερικανική πετρελαιοβιομηχανία.

Η υπογραφή της συμφωνίας καθυστερούσε επειδή το Μεξικό δίσταζε να προχωρήσει στην περικοπή της παραγωγής που του ζητήθηκε. Την Παρασκευή, ο Μεξικανός πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είπε ότι ο Τραμπ προσφέρθηκε να κάνουν οι ΗΠΑ μεγαλύτερη μείωση εκ μέρους του, μια ασυνήθιστη πρόταση για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ο οποίος συχνά καταφέρεται εναντίον του ΟΠΕΚ. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι η Ουάσινγκτον θα βοηθήσει το Μεξικό αναλαμβάνοντας "ένα μέρος της διαφοράς" και θα αποζημιωθεί αργότερα, όμως δεν διευκρίνισε το πώς θα γίνει αυτό.

Η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο, αφού πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας.