Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έλεγχος σε προνοιακές δομές της Αττικής

Τρόφιμοι αλλά και εργαζόμενοι σε προνοιακές δομές της Αττικής εξετάστηκαν για κορονοϊό.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η επιχείρηση του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, που αφορούσε σε έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2 όλων των τροφίμων προνοιακών δομών, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές.

Ελέγχθηκαν όλες οι δομές κλειστής φροντίδας, που υπάγονται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.

Αναλυτικά από 14/04 έως και 16/04 κλιμάκια του ΕΟΔΥ επισκέφθηκαν:

Παράρτημα ΑΜΕΑ Δυτικής Αθήνας

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας

ΠΑΑΠΑ ΒΟΥΛΑΣ

Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»

Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»

ΠΠΠΑ «Μητέρα»

Αναρρωτήριο Πεντέλης

Περιφερειακές Μονάδες Γλυφάδας και Δραπετσώνας

Κεντρική Υπηρεσία Πρόνοιας

Συνολικά διενεργήθηκαν περισσότερες από 1000 εξετάσεις για τον νέο κορονοϊό.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας από την πρώτη στιγμή της επιδημίας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη προστασία των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Υγείας θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σε γηροκομεία και προνοιακές δομές της χώρας.