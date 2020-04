Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότεροι από 100000 νεκροί στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα 2/3 των θανάτων παγκοσμίως από τον Covid-19 καταγράφονται στην Ευρώπη!

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, ήτοι σχεδόν τα 2/3 των θανάτων από τον Covid-19 παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, έως τις 21.00 ώρα Ελλάδας.

Με σύνολο 100.501 νεκρών (1.136.672 κρούσματα), η Ευρώπη είναι η πλέον πληγείσα ήπειρος από την πανδημία, που έχει σκοτώσει 157.163 ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιταλία (23.227 νεκροί) και η Ισπανία (20.043 νεκροί) είναι οι πλέον πληγείσες χώρες στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (19.323) και η Βρετανία (15.464).

Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 2.281.334 κρούσματα της νόσου Covid-19.