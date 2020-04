Οικονομία

Κορονοϊός - Τζεντιλόνι: “λείπει” 1 τρς ευρώ για μέτρα

Πώς και από πού μπορεί να βρεθεί το συγκεκριμένο ποσό για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού;

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι εκτίμησε ότι θα χρειαστεί βοήθεια περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

“Το Eurogroup έχει κάνει μία πρόταση για βοήθεια αξίας μεγαλύτερης των 500 δισεκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και της βραχείας εργασίας αλλά και για την παροχή βοήθειας σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μας αφήνει τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι χονδρικά το ποσό που διακυβεύεται τώρα”, επεσήμανε.

Ο Τζεντιλόνι εξήγησε ότι το ποσό αυτό μπορεί να βρεθεί από τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.