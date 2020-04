Πολιτική

Τσίπρας: κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος με τα voucher

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κάνει λόγο για εξευτελιστικά προγράμματα ψευτοκατάρτισης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ερώτηση του που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα «Ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών μέσω εξευτελιστικών προγραμμάτων ψευτοκατάρτισης και κατασπατάληση δημόσιου χρήματος», κάνει λόγο για κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων και υποστηρίζει ότι η υπόθεση των Voucher της δήθεν κατάρτισης συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα αδιαφορίας για τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών/ επιστημόνων καθώς και κυνικής εξυπηρέτησης συμφερόντων εν μέσω κρίσης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Αλέξη Τσίπρα:

Από τα τέλη Φεβρουαρίου νομοθετείτε μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για θέματα άσχετα με τα έκτακτα και κατεπείγοντα υγειονομικά ζητήματα, όπως τα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποφεύγοντας έτσι την πλήρη και έγκαιρη συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου αφενός να μην αναμετρηθείτε με το ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στήριξη της κοινωνίας και αφετέρου να μην υποβληθείτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε σχέση με την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η πρόσφατη, ωστόσο, υπόθεση των Voucher της δήθεν κατάρτισης συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα αδιαφορίας για τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών/ επιστημόνων καθώς και κυνικής εξυπηρέτησης συμφερόντων εν μέσω κρίσης.

Αποδεικνύεται έτσι, με τον πιο κραυγαλέο τρόπο, ότι όλο σας το προεκλογικό αφήγημα που ήθελε να σας παρουσιάζει ως υποστηρικτή και προστάτη της λεγόμενης «μεσαίας τάξης» και των ανθρώπων της «αριστείας», δεν ήταν παρά μια καλοστημένη πολιτική απάτη.

Γιατί τώρα, την ώρα της κρίσης, που οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της αριστείας και της «μεσαίας τάξης», οι επιστήμονες/ελεύθεροι επαγγελματίες, χρειάζονται έμπρακτη στήριξη, αντιμετωπίζουν την αδιαφορία και τον εξευτελισμό από την πλευρά της κυβέρνησής σας.

Πρώτα από όλα γιατί τους εξαιρέσατε από τη χρηματοδότηση των 800€ για την περίοδο Μαρτίου –Απριλίου, παρά τις αρχικές προσωπικές εξαγγελίες σας, δίνοντας τους μόνο αόριστες υποσχέσεις για τον Μάιο.

Δεύτερον, διότι η στήριξή τους δεν ήταν επαρκής και δεν ήταν άμεση. Τους εμπλέξατε, χωρίς επιλογή τους, σε μια απρόσφορη να δώσει λύση στο χρηματοδοτικό τους πρόβλημα διαδικασία κατάρτισης, που προσιδιάζει στην προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας. Έκαναν Πάσχα χωρίς να λάβουν καν τα 400€ της α΄ δόσης, ενώ το σύνολο των 600€ δεν ξέρει κανείς αν θα έχει δοθεί ακόμη και μετά τα μέσα και έως τα τέλη Ιουνίου, δηλ. τρείς ή και πλέον μήνες απ’ την έναρξη της κρίσης.

Επιπλέον, ισχυρισθήκατε ότι αξιοποιείτε ευρωπαϊκούς πόρους, εξοικονομώντας εθνικούς πόρους. Είτε ευρωπαϊκοί, είτε εθνικοί, όμως, οι πόροι δεν είναι για ανορθολογική κατασπατάληση. Παρά το γεγονός ότι ήταν δυνατή η απευθείας ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων, τελικά για λιγότερη στήριξη, επιβαρύνατε περισσότερο τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλ. περίπου κατά 80 εκατομμύρια ευρώ.

Χρήματα που, χωρίς λόγο, αντί να στηρίξουν τους επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες, πηγαίνουν ασκόπως σε 399 ΚΕΚ και, ιδίως, σε 7 παρόχους πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, χωρίς καν να φροντίσετε να υπαχθούν σε έναν πλήρη, σοβαρό έλεγχο ποιότητας. Με αποτέλεσμα να βοά το πανελλήνιο από πλείστα παραδείγματα κακής και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι απευθύνονται σε επιστήμονες. Και το κρίσιμο ερώτημα στα χείλη της κοινής γνώμης, είναι ποιοι είναι εκείνοι που ευνοήσατε τόσο απροσχημάτιστα μέσα στην κρίση και για ποιόν λόγο.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

- Γιατί, σε αντίθεση με την εξαγγελία σας της 19ης Μαρτίου, επιλέξατε τελικά την οικονομική στήριξη των επιστημόνων μέσω της διαδικασίας κατάρτισης, ξοδεύοντας άσκοπα 80 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ενώ θα μπορούσατε να τους εντάξετε απευθείας στην έκτακτη χρηματοδότηση των 800€;

- Τι είναι αυτό που σας οδηγεί, παρά την κατακραυγή για τα κακής ποιότητας voucher, να επιμένετε και να μην ακυρώνετε, έστω και τώρα, αυτή την άσκοπη, αδιαφανή και εξευτελιστική για τους ελεύθερους επαγγελματίες διαδικασία, αποκαθιστώντας την αξιοπρέπειά τους μέσω μιας έκτακτης χορήγησης επιδόματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο;