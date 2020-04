Κοινωνία

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στην κλινική στο Περιστέρι

Αδειάζει η κλινική στο Περιστέρι. Στο σημείο βρέθηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση και στην κλινική στο Ελληνικό.

Ακόμα έξι νεφροπαθείς από την κλινική στο Περιστέρι βρέθηκαν, λίγο πριν το μεσημέρι, θετικοί στην κορονοϊό και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ. Την κλινική επισκέφθηκε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, την ίδια ώρα, η ιχνηλάτηση και στις δύο ιδιωτικές κλινικές υγείας στην Αττική που εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοιού, ενώ έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργηματικού βαθμού αδικήματος.

Μετά να έξι νέα κρούσματα, στην κλινική που βρίσκεται στο Περιστέρι έχουν προκύψει 34 θετικά κρούσματα, 19 αφορούνασθενείς, 11 εργαζομένους και 4 αφορούσαν κρούσματα βάσει των οποίων σήμανε ο συναγερμός στην ΓΓΠΠ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τρεις ασθενείς από την κλινική του Περιστερίου κατέληξαν έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ασθενείς που είχαν ραντεβού για αιμοκάθαρση σήμερα, πήγαν το πρωι στην κλινική στο Περιστέρι. Αναμένεται ωστόσο, μετά το σφράγισμα της κλινικής χθες, οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.

Στη δομή στα νότια προάστια., με 300 τροφίμους και 170 εργαζομένους, ελήφθησαν δείγματα από 130 εργαζομένους και από όλους τους τρόφιμους και αναμένονται τα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα στα 92 πρώτα αποτελέσματα που αφορούσαν τους εργαζομένους ήταν όλα αρνητικά.