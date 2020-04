Life

“Food N’ Friends”: ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και τα ευτράπελα στην κουζίνα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής ηθοποιός έρχεται σε επαφή με έναν “άγνωστο κόσμο”, τον οποίο του παρουσιάζουν ο Δημήτρης και ο Ηλίας.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχθηκαν τον Θανάση Τσαλταμπάση.

Ο αγαπημένος κωμικός πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο που δεν τον έχουμε ξαναδεί καθώς ένας άγνωστος κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά του, ο κόσμος της μαγειρικής!

Ο Θανάσης τολμά να παραδεχθεί την άγνοιά του στην κουζίνα ενώ αποκαλύπτει και τις γαστρονομικές του γκάφες.

Τα ευτράπελα είναι πολλά, όμως, εκείνος θα σώσει την κατάσταση, επιστρατεύοντας το χιούμορ του: