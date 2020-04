Πολιτική

Κορονοϊός: Αντίστροφη μέτρηση για την σταδιακή άρση του lockdown

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει τον... δρόμο προς την κανονικότητα. Πότε και πως θα ανοίξουν επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης. Το σχέδιο για τα σχολεία.

Τις τελευταίες λεπτομέρειες στο σχέδιο για την σταδιακή χαλάρωση των μέτρων για να βγούμε από την καραντίνα, μελετά η κυβέρνηση, με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι αλλεπάλληλες, ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων που αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται.

Το πόρισμα της επιτροπής λοιμωξιολόγων για το χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων, που παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό από τον υπουργό Υγείας προβλέπει τέσσερα στάδια που απέχουν μεταξύ τους 2-3 εβδομάδες.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε κατ΄ αποκλειστικότητα το σχέδιο των 63 ημέρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επιστροφή στην κανονικότητα. «Αργά, σταθερά και σίγουρα», αυτό είναι το μέτρο του σχεδίου άρσης των περιορισμών, όπως το ετοίμασε η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και επεξεργάζεται σε αλλεπάλληλες συσκέψεις το Μέγαρο Μαξίμου για να το παρουσιάσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός.

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει , κατ΄αποκλειστικότητα το δρόμο προς την κανονικότητα:

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το στάδιο αυτό έχει κομβικές 3 ημερομηνίες:

27 Απριλίου

Ανοίγουν : Υποθηκοφυλακεία, (και υπηρεσίες στα) Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Την πρεμιέρα όμως στις 28 Απριλίου μπλοκάρουν οι δικηγόροι της Αθήνας που αποφάσισαν αποχή

4 Μαΐου

Ανοίγουν οι μετακινήσεις (με εξαίρεση τα νησιά) και πιθανόν ξεχνάμε τα sms στο 13033. Ανοίγουν οι μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου(εκτός πολυκαταστημάτων και μεγάλων καταστημάτων) , καταστήματα προσωπικής υγιεινής και κομμωτήρια.

Στις 11 Μαΐου θα επιστρέψει στο σχολείο η Γ’ Λυκείου. Πιθανώς στις 25/5 οι υπόλοιπες τάξεις των Λυκείων και τα Γυμνάσια και στις 8/6 τα Δημοτικά σχολεία.

Μέχρι τέλος Μαίου θα γίνει η αξιολόγηση με την ελπίδα να μην έχουμε πισωγυρίσματα

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η δευτερη φάση περιλαμβάνει ευρύτερο άνοιγμα:

Την 1 Ιουνίου αρχίζουν πάλι οι ποινικές δίκες σε Πρωτοδικείο Εφετείο και Άρειο Πάγο. Ανοίγουν πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και επιστρέφουν στο σχολείο Λύκειο και Γυμνάσιο (αν δεν έχουν γυρίσει νωρίτερα). Αρχίζει και η ατομική άσκηση σε ανοιχτό χώρο.

ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η Τρίτη φάση προβλέπει ότι :

Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, παρκα, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, δημοτικά και πανεπιστήμια, με ενδεχόμενη παράταση του σχολικού έτους για 2-3 εβδομαδες σε αυτά. Ανοίγουν επίσης και εστιατόρια με τραπέζια εξω, ανά 1,5 μέτρο και με έως 6 άτομα στο καθένα.

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το σχέδιο των 63 ημερών ολοκληρώνεται , καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 29 Ιουνίου Οπότε ανοίγουν μπαρ, κινηματογράφοι, νυχτερινά κέντρα και μεγάλα ξενοδοχεία με όριο πληρότητας , πιθανόν 50% για μικρό διάστημα.

Ευπαθείς ομάδες

Το σχέδιο πάντως βάζει κανόνες και για ευπαθείς ομάδες:

Συνέχιση διαμονής και εργασίας από το σπίτι

Μαθητές με υποκείμενα νοσήματα θα κάνουν μαθήματα μέσω τηλε-εκπαίδευσης

τηλε-εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των ωρών εργασίας του προσωπικού επιχειρήσεων

Προτείνεται επίσης η ιδέα της εφαρμογής διαβατηρίου αντισωμάτων και χρήσης ειδικής εφαρμογής για τον εντοπισμό κρουσμάτων μέσω Bluetooth, υπηρεσιών γεωεντοπισμού, καθώς και τηλεϊατρική για το σύνολο της χώρας.

Τι είπε για την άρση του lockdown ο Τσιόδρας

Στο ζήτημα της άρσης του lockdown αναφέρθηκε εκτενώς χθες και ο Σωτήρης Τσίοδρας, τονίζοντας πως «δεν μπορούμε να μείνουμε για πάντα εγκλωβισμένοι»

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και «αν δεν χαλαρώσουμε θα παραμείνουμε σε χαμηλά επίπεδα» και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις ζωές μας. Η στρατηγική μας στην Ελλάδα βασίζεται «σε επιστημονικά δεδομένα και όχι στην κοινωνική πίεση» είπε και πρόσθεσε πως «είναι αδύνατο να συνεχίσει ένα lock down έως ότου βρεθεί ένα εμβόλιο που δεν θα γνωρίζουμε αν είναι και αποτελεσματικό». Μάλιστα αναρωτήθηκε: «Πότε είναι καλύτερο να αρχίσουν να ανοίγουν κάποια πράγματα; Τώρα ή το φθινόπωρο που θα κυκλοφορούν και άλλες ιώσεις όπως η γρίπη»;

Όπως ανέφερε ο Σωτήρης Τσιόδρας η ανοσία του πληθυσμού θα χτιστεί σταδιακά και είπε ότι πολλοί μιλούν για 50% με 70% ανοσία στον πληθυσμό, αλλά όπως εξήγησε αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα. Για την ανοσία, όπως είπε, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα άτομα που νοσούν, αναπτύσσουν αντισώματα τα οποία τα προστατεύουν και μια άλλη άποψη επιστημόνων με την οποία κι εγώ συντάσσομαι, που εκτιμά ότι μάλλον αναπτύσσουμε αντισώματα τα οποία διαρκούν ένα έτος». Για αποτελεσματικό εμβόλιο τόνισε, μπορεί να απαιτηθούν έως και 18 μήνες όπως λέει ο ΠΟΥ και διερωτήθηκε, «μπορεί να μείνει η χώρα σε lockdown για 18 μήνες»;