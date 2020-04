Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΟ: Σταδιακή επαναλειτουργία των οδοντιατρείων

Τι ζητά από το υπουργείο Υγείας η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία...

Οδηγίες προς τους ασθενείς και τους οδοντιάτρους εξέδωσε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για την επόμενη μέρα και τη σταδιακή επαναλειτουργία των οδοντιατρείων. Σύμφωνα με την ΕΟΟ, οι οδοντίατροι μπορούν να επανέλθουν στην πλήρη εκτέλεση των θεραπευτικών οδοντιατρικών πράξεων, λαμβάνοντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού.

Οι οδηγίες της ΕΟΟ αναφέρουν ότι τα ραντεβού πρέπει να είναι τουλάχιστον ανά μία ώρα και η οδηγία αυτή θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Μάλιστα ο ασθενής θα ερωτάται τηλεφωνικά πριν από το ραντεβού: 1) αν έχει κάνει πρόσφατα εξέταση για κορωνοϊό και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, 2) αν βρίσκεται σε καραντίνα ο ίδιος ή άλλα μέλη της οικογένειάς του και αν ναι, πριν από πόσο χρονικό διάστημα και 3) αν έχει τις τελευταίες τρεις μέρες κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, πονοκέφαλο ή φαρυγγαλγία.

Οι οδηγίες αναφέρουν πως αν απαντηθεί ΝΑΙ σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε το ραντεβού στον οδοντίατρο μετακινείται για μετά από δύο εβδομάδες τουλάχιστον.

Επίσης, η είσοδος στο οδοντιατρείο θα γίνεται χωρίς συνοδό, με εξαίρεση τα μικρά παιδιά όπου θα επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός, ενώ είναι υποχρεωτικό να φοράνε μάσκα μίας χρήσης όταν εισέρχονται στο χώρο αναμονής και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με απολυμαντικό υγρό. Παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται ο χαιρετισμός με σωματική επαφή.

Τα ραντεβού στα οδοντιατρεία θα είναι αραιά και έπειτα από κάθε ασθενή θα γίνεται σχολαστική απολύμανση σε όλες τις επιφάνειες του οδοντιατρείου. Ο οδοντίατρος θα χρησιμοποιεί όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκες, ποδονάρια) ανάλογα με την οδοντιατρική πράξη και θα τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα πρόληψης για τη μη διασπορά του ιού προς όφελος των ασθενών.

Τι ζητούν οι οδοντίατροι

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΟΟ Αθανάσιος Δεβλιώτης, «ζητάμε την άμεση παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για τη διασφάλιση των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας και ζητάμε από την κυβέρνηση να εξαγγείλει μέτρα στήριξης του οδοντιατρικού κλάδου, διότι η διακοπή παροχής υπηρεσιών από τους ιδιώτες οδοντιάτρους λόγω οικονομικής δυσπραγίας, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας».

Τα μέλη της ΕΟΟ απαιτούν την πλήρη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών οδοντιάτρων. Με επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ζητούν την ένταξη των οδοντιατρείων σε προγράμματα ΕΣΠΑ για αγορά κατάλληλου, σύγχρονου εξοπλισμού στα πλαίσια ασφαλέστερης λειτουργίας των οδοντιατρείων και για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, ενώ με επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ζητούν έκδοση Υ.Α. για την αποζημίωση των 800 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και επέκταση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής για τον οδοντίατρο που ασκεί το επάγγελμα χωρίς προσωπικό και χωρίς να έχει εταιρική μορφή άσκησης.

Σύμφωνα με τον κ. Δεβλιώτη, «μέχρι σήμερα τα οδοντιατρεία δέχονταν μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε δραματική μείωση των εσόδων του ελεύθερου επαγγελματία οδοντιάτρου. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αύξηση των τιμών σε είδη προστασίας και απολύμανσης, καθώς τα είδη αυτά σε έλλειψη».

Ο οδοντιατρικός κλάδος δεν έχει λάβει ποτέ κάποια οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία και δεν έχει συμπεριληφθεί σε κανένα σχεδιασμό των κυβερνήσεων για την παροχή της αυτονόητης οδοντιατρικής περίθαλψης στους πολίτες, σημειώνει ο κ. Δεβλιώτης και προσθέτει ότι «αυτό πρέπει να λάβει ένα τέλος και να αναγνωριστεί η επιστημονική και κοινωνική προσφορά των Ελλήνων οδοντιάτρων, οι οποίοι με δικά τους μέσα και έξοδα κρατούν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών σε πολύ υψηλό επίπεδο».