Τα Ρίχτερ διέκοψαν…τηλεπροσευχή (βίντεο)

Ζημιές προκλήθηκαν στο πολύπαθο νησί της Λατινικής Αμερικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα αυτήν τη φορά. Θύμα παραλίγο να πέσει μια…προσευχή.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το Σάββατο στο Πουέρτο Ρίκο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Από τη δόνηση των 5,4 ρίχτερ κατέρρευσαν μέρη κτηρίων, μπαλκόνια και εκτοπίστηκαν τουλάχιστον 50 οικογένειες, ενώ δεκάδες οικογένειες παραμένουν σε προσωρινές υποδομές λόγω προηγούμενου σεισμού.

Στην πόλη Πόντσε (Ponce) έπεσαν τοίχοι, καθώς και πράγματα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήταν κοντά το επίκεντρο, εκεί όπου τον περασμένο Ιανουάριο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Σάββατο κυβερνητικοί αξιωματούχοι έκαναν έλεγχο σε κάθε γειτονιά, ώστε να αποκλείσουν ότι υπάρχουν θύματα και να καταγράψουν τις ζημιές.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος στη δίνη της πανδημίας.

Την ώρα του σεισμού ένας ιερέας έκανε προσευχή μαζί με τους πιστούς του, από απόσταση. Την ώρα της προσευχή άρχισαν όλα να κουνιούνται γύρω του. Άργησε λίγο να διακόψει και το έκανε με δισταγμό. Σηκώθηκε όρθιος και στη συνέχεια κάθισε πάλι, για να συνεχίσει την…τηλεπροσευχή του από εκεί που την είχε αφήσει.