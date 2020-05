Παράξενα

Πέταξαν στο δρόμο ένα εκατομμύριο δολάρια (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε «λαυράκι» κατέληξε καταδίωξη ύποπτου οχήματος, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια βρήκαν στο δρόμο αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Καλιφόρνια.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο, μετά από παράβαση του ΚΟΚ, όμως ο οδηγός επιτάχυνε.

Σύμφωνα με αστυνομικό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το μεγάλο όχημα σταμάτησε και βγήκε από μέσα κάποιος που άφησε στην άκρη του δρόμου ένα κουτί.

Όταν κατάφεραν να ακινητοποίησουν το αυτοκίνητο, γύρισαν πίσω και διαπίστωσαν ότι στο κουτί βρίσκονταν 915.000 δολάρια.

Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και σύστημα επικοινωνίας, walkie-talkie, ενώ ο σκύλος μύρισε ναρκωτικά.

Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ταξίδευαν προς τη βόρεια Καλιφόρνια, για να αγοράσουν ναρκωτικά.