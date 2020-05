Τοπικά Νέα

Έπιασαν τεράστιο καρχαρία στην Καβάλα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η “χρυσή ψαριά” προκάλεσε ενθουσιασμό όχι μόνο στους αλιείς που το εντόπισαν, αλλά και στον κόσμο που βρέθηκε στο λιμάνι όταν μεταφέρθηκε εκεί το τεράστιο καρχαριοειδές.

Ένα τεράστιο καρχαριοειδές, συνολικού βάρους 330 κιλών, κατάφερε να βγάλει στην ακτή μία μηχανότρατα στην Καβάλας.

Πρόκειται για καρχαρία «προσκυνητή» ή «σαπουνά», που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ζωντανό ψάρι μετά τον φαλαινοκαρχαρία.

Όπως ήταν λογικό, η “χρυσή ψαριά” προκάλεσε ενθουσιασμό όχι μόνο στους αλιείς που το εντόπισαν, αλλά και στον κόσμο που βρέθηκε στο λιμάνι όταν μεταφέρθηκε εκεί το τεράστιο καρχαριοειδές.

Το συγκεκριμένο είδος δεν είναι επιθετικό απέναντι στους ανθρώπους, ενώ δυστυχώς η υπεραλίευσή του έχει μειώσει δραματικά τον πληθυσμό του.

Εμπορικά είναι ένα σημαντικό ψάρι, ως πηγή τροφής, λαδιού από το συκώτι, πτερυγίων και ζωοτροφής.

Πηγή: tvthrakiotis