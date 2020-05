Κοινωνία

Νικολάου: Κανονικά η μεταγωγή Δημάκη στον Κορυδαλλό

Διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι «αρνείται» τη μεταγωγή του κρατουμένου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, πληροφορίες που αναφέρουν ότι «αρνείται» τη μεταγωγή του κρατουμένου Βασίλειου Δημάκη.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που επικαλούνται ότι η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής «αρνείται» τη μεταγωγή του κρατουμένου Δημάκη Βασιλείου, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

με οδηγία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ελήφθη προφορικά, διά περιφοράς, η Απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών Γρεβενών για τη μεταγωγή του κρατουμένου,

η Απόφαση, αφού υπογράφηκε στη συνέχεια, όπως προβλέπεται, από τα μέλη του Συμβουλίου, υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής την 06-05-2020,

ακολούθως από τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής υπογράφηκε και διατάχθηκε - κατ’ εξαίρεση της συνήθους διαδικασίας μεταγωγών - η έκτακτη μεταγωγή του κρατουμένου στον Κορυδαλλό, η οποία και θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί που διακινούνται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάποιοι συγχέουν την πραγματικότητα με τη σκοπιμότητα. Την ενημέρωση με την παραπληροφόρηση».